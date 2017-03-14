Без царя во главе

На фото лета 1918 года остатки разрушенного монумента Александру III — отцу Николая II. Монархии уже нет, в стране война, разруха, беспризорные дети… Фото: wikipedia.org

Минул век с того дня, который принято считать последним в истории российской монархии. 2 марта 1917 года по юлианскому календарю (15 марта по новому стилю), правящие элиты предали монархию. Страшный путь императора Николая II от вершины престола до Ганиной Ямы, который сначала воспринимался как низвержение, превратился через сто лет в восхождение на русскую Голгофу. Государь претерпел вместе с семьёй и ближними нечеловеческие страсти, видел казнь своих детей… На её месте в ХХI веке вознёсся собор. Сегодня некоторые «блохеры» ловят там призраков и собирают тысячи одобрительных «лайков» в социальных сетях. Могут ли давать отчёт своим действиям и нести за них ответственность люди «без царя в голове»? Вопрос этот перестал быть риторическим, так как ответ на него должен дать суд, который рассматривает в эти же дни уголовное дело ловца покемонов в Храме-на- Крови Руслана Соколовского. Сколько ещё мы будем воевать сами с собой?

Завтра, 15 марта, в екатеринбургском Храме-на-Крови 15 владык Русской православной церкви совершат богослужение в честь явления иконы Божией ­Матери «Державная». Икона бы­ла обретена в 1917 го­ду в селе Коломенском­ под Москвой в день, когда страна узнала об отрешении императора Николая II­ от престола.­ Спустя столетие вопросов о судьбе России стало только больше. Своими мыслями об этом с читателями «Областной газеты» поделился Митропол­ит Екатеринбургский и­ Верхотурский Кирилл.

— Общество до сих пор расколото в оценке тех событий. Согласия нет не только среди мирян, но и между священнослужителями: в 1917 году церковь не поддержала мятущегося государя, а в 2017-м — пятнадцать иерархов будут молиться о царственном страстотерпце. Как это объяснить?

— Пятнадцать глав всех епархий Уральского федерального округа собрались в Екатеринбурге. Мы рады, что полномочный представитель Президента Российской Федерации Игорь Рюрикович Холманских нас принимает у себя. Это большое и знаковое событие, если говорить о сегодняшнем дне. А что было сто лет назад — нам с вами понять трудно. У нас изломанные история и мироощущение. Наши отцы и деды жили на переломе эпох.

Всё-таки сто лет назад было осуществлено свержение императора. Отрешение от власти не было его добровольным решением. Это был заговор элиты, которая хотела таким образом решить свои собственные задачи в ущерб интересам страны. Заговорщики действовали исходя из своих ожидаемых выгод, а не ради блага народа или государства, о котором подобные люди обычно кричат громче всех. Императора предали. То, что после история смела их с мнимого Олимпа, который они захватили, и то, что произошёл Октябрьский переворот — это некая историческая закономерность. Царь охарактеризовал это время известными словами: кругом трусость, измена и обман. Вот, что было сто лет тому назад.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл: «Ощущение царя и державности свойственно нашему народу». Фото: Павел Ворожцов

— Символом чего является сегодня икона Богоматери «Державная»?

— Эта икона — символ того, что Бог не оставил нашу страну. Существует мнение среди значительной части нашего народа, что царство вернётся в нашу жизнь. Люди приходят в церковь разные: кто-то думает о пользе монархии, кто-то живёт с тем, что есть. Но это никакого значения не имеет, потому что все христиане стремятся попасть в царство небесное, к небесному Царю. Поэтому, проецируя на эту жизнь отношение к царю и царству, ощущение державности очень близко нашему народу.

— Если Богу — Богово, а кесарю — кесарево, то церкви должно быть без разницы — какая форма правления в стране. Тем не менее православие у большинства ассоциируется с монархией. Похоже, что церковь и сама не против этого?

— Церковь не стремится к восстановлению самодержавия, но есть люди, которые подобные идеи высказывают. Есть те, кто придерживается другой системы взглядов. Но в одном мы едины — в своих молитвах мы все обращаемся к одному Царю небесному.

Единственный письменный документ, где есть слово «отречься» и подпись Николая II. Обращение подписано карандашом. Это обстоятельство поставило документ под сомнение. Многие исследователи до сих пор называют его подделкой или всего лишь проектом. Тем не менее сам царь не оставил ни одного прямого опровержения законности отречения и не пытался вернуть себе трон.

— В ХХ веке власть во всех странах постепенно утрачивала такие качества, как богопомазанность и богоизбранность. Во многом этому способствовали революции, перевороты, выборы и импичменты. Судьба правителей всё больше стала зависеть от воли обычных людей. Вряд ли кто-то из стрелявших в Николая II в Ипатьевском доме считал его помазанником Божиим. Не стало ничего святого. Так стоит ли теперь удивляться панк-молебнам неадектватных девчонок в главном соборе страны, ловле покемонов у алтаря на месте убийства последнего русского царя или митингам против строительства храма во имя святой Екатерины?

— Раз речь зашла о выборах, то вспомнились слова, приписываемые Марку Твену: если бы от выборов что-то зависело, то нам не позволили бы в них участвовать.

По поводу убийства царя, извините, убивали не простого человека по фамилии Романов, а именно царя, тайно и скрытно. Делали это потому, что он являл собой ту власть, которая была ему присуща и дана именно как помазаннику Божиему. Не нужно лукавить. Действие было направлено на то, чтобы уничтожить преемственность. Потому и убили всю семью, включая детей. Чтобы никто не претендовал на царскую власть и вообще на власть. Убивали само представление русского человека о помазаннике.

Во многом мы являемся сегодня носителями изломанных судеб. Многие в 17-м году с гордостью напялили на себя красные банты, в том числе представители царской династии и духовенства. Это был взрыв эмоций, которые затем были залиты кровью соотечественников. Кто скажет сейчас, что Гражданская война — это хорошо? Воевали — брат на брата, отец шёл на сына. Горе, обрушившиеся на страну, было следствием того злодейства, цареубийства.

— Так всё-таки — России нужен царь?

— России нужно прежде всего полюбить саму себя. Нам, русским — вспомнить свои национальные истоки, а не смотреть направо-налево за тем, как развиваются другие народы. Мы всё время в себе что-то раскапываем и пытаемся бороться сами с собой. Мы постоянно возвращаемся в прошлое и продолжаем воевать. Хватит уже, надо идти дальше. Нужно прекратить эту войну красных и белых, преодолеть состояние разобщённости. Надо начать новую жизнь, ради которой пострадало так много людей, миллионы и Николай II.