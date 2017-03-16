Свердловская область на монетах центрального банка. Часть II

Две недели назад — 1 марта 2017 года — «ОГ» напечатала материал «Свердловская область на монетах Центрального банка РФ», где было рассказано о монетах, на которых изображены символы Среднего Урала — герб региона или архитектурные достопримечательности наших городов. После публикации в редакцию позвонили несколько человек с вопросом: «А есть ли монеты с изображением людей Урала?». Мы выяснили: есть. Первая из них появилась ровно 33 года назад — 16 марта 1984-го...

Опубликовано в №44 от 16.03.2017