Областная газета
Общество 16 марта 2017, 00:00

Свердловская область на монетах центрального банка. Часть II

Две недели назад — 1 марта 2017 года — «ОГ» напечатала материал «Свердловская область на монетах Центрального банка РФ», где было рассказано о монетах, на которых изображены символы Среднего Урала — герб региона или архитектурные достопримечательности наших городов. После публикации в редакцию позвонили несколько человек с вопросом: «А есть ли монеты с изображением людей Урала?». Мы выяснили: есть. Первая из них появилась ровно 33 года назад — 16 марта 1984-го...

памятные монеты, инвестиционные монеты, Свердловская область, список, таблица, Бажов, Жуков

  • Опубликовано в №44 от 16.03.2017
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