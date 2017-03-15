Парни заманивали девок в свинарник – смотреть темноту

Рисунок: Алексей Кивокурцев

Сюжет "Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно

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Отмечать приход весны — старинный скипидарский обычай, сохранившийся ещё с доязыческих времён. Наступления весны люди всегда ждали с нетерпением. Бабы в ожидании весны лазили на стены, а мужики стояли и примечали, кто лазит шибче.

Чтобы «приманить» весну, девки наряжались в мини-сарафаны и прозрачные кокошники. Мужики расстёгивали фуфайки.

Если весна запаздывала, её было принято «закликать», поторапливать. Весенние «заклички» часто были обращены к символам весны — птицам, и были звукоподражательны. «Грач, грач, борозду раскорячь, грач, грач!», «Дятел, дын-дын-дын! Дятел, дын-дын-дын!», «Журавель, журавель, не лети в Куршевель, а лети в Ярославель!» и так далее.

На так называемой капе́льной неделе (в период наиболее активного таяния) девушки гадали на сосульках: становились около избы с сосульками, выбирали каждая свою и ждали. Чья сосулька растает быстрее, та, стало быть, и замуж раньше выйдет. Ну а если сосулька не растает, а упадёт, то замужество будет скорым, но недолгим.

Мужики гадали по портянкам: клали сырые портянки на завалинку, на солнечный припёк, и гадали — высохнет али застынет? Сопрут али нет? Если портянка быстро высыхала — значит, весной будет много работы. А если застывала, то можно было ещё целый день сидеть дома босиком и пьянствовать.

Существовало также мнение, что на Капе́льницу хорошо бы не пить, а прокапаться. Тем более что иногда, выпив, деревенские жители устраивали праздничную драку с каким-нибудь городским чучелом.

Девки плели венки. Поскольку цветов ещё не было, плели из проволоки, зелёных тряпочек, старых банных веников. Тем временем молодые холостые парни ходили под окнами женатых мужиков и дразнили их своей свободой.

В субботу топили бани. К этим баням по сугробам пробирались парни и пытались заглянуть в окошко — «весну высматривали».

В ночь перед приходом весны парни не давали девкам спать, заманивали их в тихое место (на мельницу или в свинарник) слушать тишину и смотреть темноту (иногда — просто в потолок), ожидая особого звука, означающего приход весны.

Происходило это, как правило, накануне 22 марта — главного весеннего праздника, Дня весеннего раздолбенствия.

В этот день девушки, которых злые мачехи отправляли перед Новым годом в лес за подснежниками, наконец-то возвращались с подснежниками домой.

Рисунок: Алексей Кивокурцев

Приходу весны русский народ посвятил множество пословиц и поговорок: «Пришла весна — давай, наливай!», «Тают сосульки — давай, наливай!», «Вот и зиме конец, а кто выжил — давай, наливай!», «Пей да пей, а зима — хрен с ней!», «Придёт весна капельна — напоит допьяна!», «Увидел грача — закуску не задерживай!»

Как видите, одним из главных символов весны на Скипидарщине издревле являлся грач. Из грача делали всё — жаркое, супы, пельмени, салаты, варили грачневую кашу, запекали грачей в печи, вялили, парили и выбрасывали. Знаменитое блюдо из грача — грачевник. Согласно поверью блюдо это очень вкусное, но, к сожалению, рецепт утерян.

В этой связи получил распространение сугубо весенний промысел — ловля птиц скворечниками. Особым весенним деликатесом считался скворец, запечённый в скворечнике. Ещё более ценилось такое лакомство, как скворец, запечённый в граче.

Ну а самый занятный весенний обычай существовал в Скипидарской губернии, где приход весны обычно совпадал с призывной кампанией. Молодые парни уходили на гулянье в лес, там гуляли, пока призывная комиссия не уйдёт, и возвращались в двадцать семь лет с плоскостопием и двумя детьми…

Вот так встречали наши предки весну-красну, а вы сидите на диване и читаете бурду-красну! Бросайте всё к чёртовой матери и айда на улицу баб искать да цветы им таскать, грязь месить да сапоги носить! Весна пришла!