Часть фасада Театра музкомедии в Екатеринбурге обрушилась на головы прохожих

В Екатеринбурге на прохожих обрушилась часть фасада Театра музыкальной комедии на проспекте Ленина. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, вечером во вторник, 14 марта, облицовочная плитка здания театра откололась и упала на проходивших мимо девушек. Обе пострадавшие получили травмы и были доставлены в больницу для оказания помощи. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка, в ходе которой будут, в частности, установлены лица, ответственные за содержание здания в надлежащем состоянии, а также когда проводился ремонт фасада, какая организация проводила ремонтные работы. Также будет дана оценка соответствия качества работ установленным строительным нормативам и выяснена степень вреда, причинённого здоровью пострадавших. По окончания проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Пьяный свердловчанин пытался застрелить жену в лесополосе у аэропорта Кольцово. Сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали в лесополосе рядом с аэропортом Кольцово нетрезвого гражданина, который из незарегистрированного охотничьего ружья 16-го калибра пытался застрелить жену. По информации пресс-службы свердловского областного управления Росгвардии, супруги возвращались домой из гостей на автомобиле. В ходе поездки между мужем и женой вспыхнула ссора. Мужчина потребовал от супруги съехать с дороги и заехать в лесополосу. Там он достал ружьё и начал угрожать убийством. Женщине удалось убежать: она выскочила из лесополосы на дорогу, где поймала попутный транспорт, сообщив в полицию о случившемся. Прибывший на сигнал наряд вневедомственной охраны обнаружил в указанном месте автомашину Mitsubishi Lancer, в которой находился сильно пьяный гражданин, орудие преступления с готовыми к стрельбе боеприпасами и несколько стреляных гильз. Стрелок был задержан, возбуждено уголовное дело.

Двое бывших сотрудников ФСИН предстанут перед судом в Ивделе. Оба обвиняемых — муж и жена, ранее проходившие службу на должностях младшего состава одной из ивдельских исправительных колоний. Как сообщили в следственном управлении СКР по Свердловской области, бывшие сотрудники обвиняются в покушении на мошенничество при получении выплат группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, супруги, намереваясь получить необоснованную выплату из бюджета, приобрели сфабрикованные документы о якобы произведённой транспортной компанией перевозке их вещей из Ивдельского городского округа в Саратовскую область. По документам стоимость грузоперевозки равнялась 230 тысячам рублей, из которых порядка 130 тысяч предприимчивые служители закона уже успели получить, когда фальсификация была вскрыта сотрудниками УФСБ по Свердловской области и управлением собственной безопасности ГУФСИН.