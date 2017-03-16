Помидор, продлевающий молодость

Селекцию томата в УрГАУ начали четыре года назад, ведётся она во взаимодействии с ведущими селекционными фирмами страны. Фото: Михаил карпухин

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Чем полезны помидоры? Какие из них предпочтительнее выращивать? Чем помидоры с традиционным красным цветом плодов отличаются от тех, что имеют оранжевую или вовсе почти коричневую окраску? Ответы на эти вопросы лучше других могут дать специалисты, занимающиеся селекцией этой культуры.

О том, что в Уральском государственном аграрном университете (УрГАУ) ведётся селекция овощных культур, мы уже рассказывали в одном из выпусков нашей тематической страницы («ОГ» от 13 октября 2016 года). Особое внимание там уделяется получению новых гибридов томатов. По словам декана факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаила Карпухина, цель этой работы — обеспечить уральцев качественными семенами, дать им возможность выращивать наиболее приспособленные к местным условиям сорта. Но при этом усилия наших селекционеров направлены также на то, чтобы томаты имели отличные вкусовые качества и высокое содержание полезных веществ.

— Сейчас мы целенаправленно ведём селекцию на повышение в плодах содержания такого полезного вещества, как ликопин, отличающегося своими антиоксидантными свойствами, — рассказывает Михаил Карпухин.

Ликопин — это вещество из группы пигментов каратиноидов, именно оно придаёт яркий красный окрас плодам томата. Исследования показали, что продукты, содержащие ликопин, а помидор является в этом ряду чемпионом, могут быть очень полезными для человека. Это вещество способствует профилактике некоторых видов онкологии, снижает уровень «плохого» холестерина, уменьшая или предупреждая проявления атеросклероза.

— Наукой уже доказано, что мужчинам и женщинам, особенно в зрелом возрасте, нужно употреблять в пищу томатную пасту и соки, которые были подвержены небольшой температурной обработке, делающей ликопин доступным для человеческого организма, — говорит он.

Культура томата как раз интересна тем, что позволяет получать плоды разной окраски — от оранжевого цвета и до тёмно-бордового, почти коричневого. С изменением окраски плодов могут меняться их полезные свойства. Например, первый уральский гибрид томата, который уже прошёл государственные испытания, называется Наслаждение. У него плоды оранжевого цвета, и они отличаются повышенным содержанием сахаров и биологически активных веществ. Как правило, все томаты с оранжевой окраской имеют более сладкую, с минимальным содержанием кислот мякоть. Такие томаты могут быть полезны для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Как утверждает Михаил Карпухин, плоды гибрида Наслаждение также очень вкусны и ароматны. Именно в традициях советской и российской селекции ставить вкус и аромат плодов на первое место при работе над перспективными формами овощных культур. А вот западная селекция, как утверждает Михаил Карпухин, идёт по другому пути, добиваясь красивого внешнего вида и хорошей лёжкости плодов.

Есть ещё большая группа томатов с тёмной окраской плодов. И, как сейчас всё чаще стали говорить, тёмноокрашенные плоды томатов вообще могут продлевать молодость. Дело в том, что тёмно-коричневую или тёмно-фиолетовую окраску придают антоцианы — пигментные вещества из группы гликозидов. Антоцианы являются сильными антиоксидантами, они связывают свободные радикалы кислорода и препятствуют повреждению мембран клеток. Также антоцианы могут оказывать бактерицидное действие, положительно влияют они и на зрение. И разумеется, самыми полезными могут быть только помидоры, которые вы вырастили сами.

Семена первого свердловского гибрида томата Наслаждение ещё не поступили в продажу, но их уже пробуют выращивать слушатели «Уральской школы садоводства и огородничества». Фото: Михаил Карпухин

Советы от Михаила Карпухина Мало кто из садоводов знает о том, что нужно сделать для того, чтобы обеспечить практически стопроцентную завязываемость плодов томата в теплице. А ведь от этого зависит ваш урожай. Проблема в том, что при температуре свыше 33 градусов пыльца у томатов не прорастает в пестик, и плоды перестают завязываться. Сейчас распространены арочные теплицы, крытые листами поликарбоната. В таких теплицах летом бывает очень жарко. Как сделать так, чтобы жара не мешала плодоношению? Во-первых, нужно обеспечить в них максимальное проветривание — томат любит сухой воздух. Во-вторых, не будем забывать, что помидоры — самоопыляемые растения. И периодически нужно их встряхивать, чтобы пыльца с тычинок попадала на пестик. Но почему-то никто не предупреждает садоводов о том, что делать это надо не раньше полудня. Утром, когда в теплице много росы и поверхностной влаги, туда вообще лучше не заходить, чтобы не разносить инфекцию. Нужно просто открыть все двери и подождать когда влага высохнет. И только потом пройтись по теплице и, как я это называю, поздороваться со своими любимцами — просто слегка коснуться руками каждого растения. После этого почву под помидорами надо хорошенько полить и закрыть двери и форточки в теплице часа на два. Потом всё открываем. Делать так можно не чаще двух раз в неделю.