Горжусь, что был советским человеком и остаюсь им

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Анатолий Евсеев, председатель Совета ветеранов Режевского городского округа, с. Клевакинское:

— Я прожил три четверти века, из них 50 лет при советской власти, и считаю себя советским человеком. Да, я — потомок репрессированных. Дедушка по линии мамы — священнослужитель, был репрессирован и сгинул в лагере. И не он один в нашем роду. Но я стараюсь объективно относиться к истории…

Отец с десяти лет беспризорничал, скитался по Краснодарскому краю. Чтобы выжить — в таком возрасте батрачил. Позже нам, своим детям (а нас было пятеро), он рассказывал, как его, беспризорного, подобрала советская власть в лице чекистов, направила в коммуну, где он учился, приобрёл специальность электромонтёра — и работал по этой специальности всю жизнь, имея высший разряд. Так что он был бесконечно благодарен советской власти. И я вместе с ним.

В 2017 году мы, родившиеся при советской власти, отмечаем 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Именно революции, а не переворота, как пытаются подчеркнуть некоторые, — потому что сменился общественно-политический строй, вызвавший затем Гражданскую войну, в которую оказались вовлечены миллионы граждан. Слишком недееспособными оказались царь и его окружение, в результате чего в начале ХХ века Россия позорно проиграла в войне с Японией и в Первой мировой войне. И если бы не Октябрьская революция, то России как цельного государства давно бы не существовало. Именно благодаря революции свершилось великое, невиданное прежде в истории чудо: огромная многонациональная, многоукладная, разорённая войнами и империалистической интервенцией Россия превратилась в высокоиндустриальную, образованную, культурную и стремительно развивающуюся державу — Союз Советских Социалистических Республик.

Уже через 50 лет, преодолев сначала последствия Первой мировой и Гражданской войн, затем победив в самой страшной и кровопролитной Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., страна стала супердержавой, заняв, по сути, второе место в мире. Могу аргументировать языком статистики: доля СССР в мировом промышленном производстве в сравнении с моментом рождения страны увеличилась в 20 раз. А в 1980-е ВВП нашей страны составлял 20 процентов мирового ВВП (сейчас около трёх процентов)… А могу привести аргументы и из личного опыта: поскольку мама болела, отец, работая один, содержал семью из семи человек. И мы не голодали, имели благоустроенное жильё, одеты были не хуже других, платили смехотворно малые деньги за ЖКУ (хотя в сравнении с нынешней квартплатой впору заплакать) и т.д. Все социальные расходы государство брало на себя: образование, медицину… Так как я должен относиться к советской власти и её предшественнице — революции? Однозначно — с уважением и гордостью, что был советским человеком и остаюсь им.