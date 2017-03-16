Где назначить свидание? Среди бабочек

Сюжет Семья

В каждой семье есть свои проблемы и свои способы их решения.

В центре Екатеринбурга есть удивительное место, где, сделав несколько шагов, можно покинуть шумную и пыльную городскую улицу и оказаться на маленьком островке тропического леса. Этот волшебный островок называется контактный зоопарк «Парк бабочек». О том, что можно там увидеть, нам рассказала сотрудник контактного зоопарка Наталья Пяжева.

— В вашем парке живут только бабочки?

— «Парк бабочек» — самый первый и самый большой контактный зоопарк в Екатеринбурге, мы радуем посетителей уже в течение семи лет. Наша территория разделена на два зала. В тропической зоне можно увидеть великолепных порхающих красавиц: ежедневно здесь присутствуют от 25 до 30 видов бабочек всевозможных оттенков. Они великолепны, но продолжительность их жизни, к сожалению, очень коротка: от 2 до 20 дней. Здесь же посреди множества растений свободно летают крохотные птички амадины. А кроме того, живут экзотические животные: игуаны, летучие египетские собаки, сурикаты. Гордость парка — трёхметровый тигровый питон Афина.

Во втором зале находится контактный зоопарк, где живут страусы эму, ягнята, козлята, морские свинки, пушистые кролики, забавные поросята. Раскрыв свои хвосты и пританцовывая, по залу вальяжно разгуливают павлины, а вместе с ними — декоративные куры. Кроме того, здесь посетителей ждёт встреча с нашими звёздами: южноамериканским проказником коати по имени Егор, дикобразом Матвеем, неподражаемым енотом Борисом.

— Всех животных можно потрогать?

— И не только потрогать, их можно покормить, сфотографироваться с ними. Они все очень дружелюбные и общительные. Наш дикобраз Матвей, например, ласкается словно котёнок.

— Бабочки, как известно, появляются из гусениц. Это происходит прямо на территории вашего парка?

— Появление бабочек — процесс поразительный, и у нас можно наблюдать за этим процессом. В парке есть инсектарий, это своеобразный роддом для бабочек, где они появляются из коконов, расправляют и сушат крылышки, а затем вылетают наружу.

— Ваши посетители в основном дети?

— В парке нет ограничений по возрасту, мы смело заявляем: «0+». К нам приходят и молодые родители с грудничками, и пожилые пары, часто проводим экскурсии для школьников. Приезжают также иностранные туристы, и не просто погулять, но и отметить праздники. Например, на 8 Марта романтическое свидание в парке заказала пара из США. Ушли довольные, сказали, что не знают в Америке столь замечательного места.