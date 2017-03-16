Муж на час: «Треть моих клиентов — мужчины»

Николай Свистунов рассказывает, что большинство заказов поступает на предельно простую работу. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Семья

В каждой семье есть свои проблемы и свои способы их решения.

Сегодня далеко не каждый мужчина после работы готов тратить силы и время на домашние дела. И вот здесь вступает в игру закон спроса. Очень быстро Интернет и подъезды домов заполонили объявления об услугах — «Муж на час».

К вам придёт специалист и за умеренную плату разберётся с большинством мужских обязанностей — может устранить засор, повесить гардины или починить шкаф. Почему в современном обществе такая услуга стала востребованной, мы спросили у представителя этой «профессии». Николай Свистунов — выпускник Уральского государственного горного университета, сейчас — частный предприниматель. Работать молотком оказалось выгодно, и для мужчины с руками вовсе необременительно.

Так называемый офис «мужа на час» находится прямо у него дома. Это комната, в которой значительное место отведено стойке с инструментами: там плоскогубцы, молотки, ножовки, гаечные ключи и много других, чьё назначение было непонятно даже мне. Сразу видно, что хозяин с инструментами на ты.

— Николай, на вашем звонке была записка: «Не работает». Как же так?

— (Смеётся). На самом деле, это единственное, что у нас не работает. И только из-за того, что квартира съёмная. Хозяева отчего-то не хотят, чтобы мы что-то здесь меняли.

— Расскажите, как вы пополнили ряды «мужей на час»?

— Сначала я окончил техникум в Пермском крае, после решил получить высшее образование и перебрался в Екатеринбург, где отучился в УГГУ по направлению «Автоматизация производства». Начал работать слесарем, затем занимался установкой сигнализаций и систем видеонаблюдения. Здесь я и набил руку в монтаже. Потом в работе надоело однообразие, и я стал думать, чем бы заняться. Подрабатывал «мужем на час» примерно два года, затем моя подработка превратилась в основной заработок. Сверстал себе сайт и стал постепенно наполнять его контентом.

— А что, ваша нынешняя работа более разнообразна?

— Конечно. Здесь не приходится выполнять одни и те же надоевшие процедуры. Наоборот, часто заказы весьма разнообразны. Когда нужно полочку прибить, когда замок поменять. Для меня — ничего сложного. Бывают и весьма нестандартные запросы. Например, сделать домик для кошки в виде домика Хоббита.

— А вы сами женаты?

— Да, у меня двое детей.

— А жена не ревнует? Всё-таки услуги, которые вы оказываете, в первую очередь ориентированы на одиноких женщин.

— Примерно одна треть моих клиентов — мужчины, две трети — одинокие женщины. Моя жена вообще меня ни к кому не ревнует. У нас принято доверять друг другу.

— А что скажете по поводу клиентов-мужчин? Почему в последнее время услуга стала пользоваться спросом у сильного пола?

— Здесь — либо нет инструментов, либо навыков. Приведу пример. Звонит мужчина и говорит, что ему нужно всего лишь прикрутить шведскую стенку. Приезжаю и вижу, что стенка собрана неправильно. Приходится переделывать. Звонок в следующий раз от того же клиента — сразу предлагаю ничего не трогать до моего приезда.

— Сколько заявок к вам поступает за день?

— В среднем по 2–3 клиента, но доходит и до 5–6 заявок. Больше просто не успеть. К тому же я работаю обычно один, только изредка беру напарника.

— Цена за час услуг фиксирована?

— Обычно фиксирована. Но бывают разные случаи. Вот недавно у женщины сломался цоколь в лампочке. Не буду же я за это требовать 700 рублей?! Насколько далеко находится клиент — тоже важный показатель. Если это другой конец города, приходится тратить дополнительные деньги и время на дорогу, а вот если звонок поступил из соседнего двора — можно добежать за 5–10 минут на своих двоих.

— Не жалеете, что ушли с основного места работы?

— Нисколько. Денег получаю ничуть не меньше, а бывает и значительно больше. Единственное, что меня огорчает — нехватка времени. Какая была идея? Уйти в свободное плавание и больше времени проводить с семьёй. Но что-то пока не получается.