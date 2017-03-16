«Урожай снимаю уже в июне»

Этот снимок был сделан неделю назад: рассада уже была пересажена в майонезные ведёрки большего объёма. Фото: Лидия Грошева

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Опубликовано в №44 от 16.03.2017

Каждый садовод мечтает о том, чтобы как можно дольше потреблять свежую продукцию со своих грядок и теплиц. Но как это сделать в случае с томатами? В конце августа, а в лучшем случае в середине сентября, если начало осени тёплое, как в прошлом году, мы срываем оставшиеся в теплицах плоды, чтобы сберечь их от фитофторы. И никакие ухищрения, если у вас нет отапливаемых теплиц, не помогут продлить плодоношение на больший срок. А может, стоит попробовать получать томаты в более ранние сроки? Екатеринбурженка Лидия Грошева, садовод с тридцатилетним стажем, снимает с кустов вызревшие плоды уже в июне. Много лет она возделывает помидоры по своей оригинальной технологии.

Сев после старого Нового года

— Я сею их рано. Все сеют помидоры в конце февраля-начале марта. А я — в середине января. Но если у других садоводов первые свежие помидоры появляются в лучшем случае в середине июля, то у меня — в конце июня. Этим я почти на месяц увеличиваю их потребление в свежем виде, — рассказывает Лидия Францевна.

Процесс подготовки к выращиванию томатов у неё начинается ещё осенью.

— Грунт для будущей рассады помидоров беру из своей огуречной теплицы. Покупными не пользуюсь, перегной из-под огурцов лучше всего подходит для выращивания будущей рассады. В него можно добавить вермикулит. Перед посевом землю просеиваю, раскладываю по ёмкостям от покупных парничков размером 8 на 8 сантиметров и проливаю горячей водой.

Книжечки экономят время

К тому времени семена уже должны быть пророщенными, дать корешки. Проращивает их Лидия Грошева в… книжечках. Так она называет кусочки обычной ткани, сшитые с одной стороны в виде книжного переплёта. Между полотняных «страничек» она и раскладывает семена. Замачивает «книжечки» сначала в горячей воде, потом поддерживает их во влажном состоянии до тех пор, пока не проклюнутся семена.

— Сею только проклюнувшимися семенами. Тем самым избегаю пикировки сеянцев. Я знаю, что помидоры не боятся пересадки, зато мне так проще, я очень рациональный человек, и лишний труд мне ни к чему, — говорит Лидия Грошева.

Кстати, ёмкости для начала заполняет грунтом наполовину, а по мере роста рассады добавляет его до верха. В начале марта, когда другие ещё только сеют рассаду помидоров, она пересаживает выросшие до 20 сантиметров растения в большие по размерам ёмкости. На рассаде в это время уже есть по четыре настоящих листочка. Для перевалки рассады приспособилась использовать майонезные пластиковые банки объёмом 800 миллилитров. Количества земли в них достаточно для хорошего развития растений.

Те, кто в январе высевает первую рассаду, неизбежно сталкиваются с проблемой плохого её роста из-за недостатка солнечного света.

— Мне в этом отношении повезло: в моей квартире — три больших и светлых окна. Даже подсветкой нет нужды пользоваться, — поясняет она.

Первомайская рассада

— Высаживаю на постоянное место рассаду где-то первого мая, теплица у меня обычная, из сотового поликарбоната, без печки и обогрева. Да, в мае могут быть сильные заморозки, поэтому накануне их обязательно еду в сад, ставлю в теплице обогреватель, — продолжает Лидия Францевна.

При этом внутри теплицы над растениями устраивает дополнительные укрытия из нетканого материала, например, агрила, спанбонда. Важно, чтобы этот материал не касался верхушек рассады, иначе их может прихватить морозом.

— Первый помидор обычно снимаем 25–28 июня. Сею в основном салатные помидоры, не гибриды, а старые сорта — Бычье сердце, Король гигантов. Сортовые томаты вкуснее, но минус их в том, что они, в отличие от гибридов, чаще болеют. От болезней ничем не обрабатываю, не удобряю. На гряды вношу только навоз перегнивший, золу и суперфосфат. И урожая мне всегда хватает, — делится секретами моя собеседница.

Правильный полив и притенение

В процессе выращивания томатов Лидия Грошева придерживается нескольких основных правил. Во-первых, не устраивает в теплице «парилку». После того как минует угроза заморозков, двери в теплице не закрывает даже на ночь. Разумеется, если ночная температура при этом не опускается ниже 10 градусов. Второе правило: от жаркого солнечного света нужно устраивать в теплице притенение. Для этого достаточно натянуть в виде полога над растениями поверх тросов, к которым подвязываете растения, самый тонкий белый укрывной материал. И третье — нужно правильно поливать помидоры. Ни в коем случае не лить воду под корень, а стараться хорошенько увлажнить всю грядку. Если погода нежаркая, то в неделю растениям хватает и одного такого правильного полива.

В таких «книжечках» Лидия Грошева проращивает семена помидоров. Фото: Лидия Грошева