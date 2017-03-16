Пять вопросов о брачном договоре

Порой для крепких отношений нужен не только штамп в паспорте, но и брачный договор. Фото: Александр Исаков

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В каждой семье есть свои проблемы и свои способы их решения.

«Собираюсь выйти замуж и заключить брачный договор. Где и как это можно сделать?» — с такой просьбой обратилась в «ОГ» екатеринбурженка Анастасия Солотина.

Кстати В СМИ достаточно много информации об известных людях, скрепивших отношения не только печатью в паспорте, но и брачным договором. Среди них голливудские звёзды Брэд Питт и Анджелина Джоли, актёр Никита Джигурда и фигуристка Марина Анисина, бизнесмен Юрий Бегалов и телеведущая Татьяна Веденеева, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель и его жена Аида Россель.

Брачный договор — это соглашение супругов или лиц, вступающих в брак, определяющее их имущественные права и обязанности. В Семейном кодексе РФ глава об этом появилась в 1996 году. По данным Федеральной нотариальной палаты, в России в год заключаются порядка 40 тысяч брачных контрактов, ежегодно прирост составляет в среднем пять-десять процентов.

Кому есть смысл заключать брачный договор? «В первую очередь, владельцам заводов, газет, пароходов, чтобы при негативном сценарии семейной жизни не пришлось делить имущество пополам, — пояснил президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов Игорь Упоров . — При разделе имущества в процессе развода суд руководствуется в первую очередь брачным договором. Насколько я знаю, в Свердловской области такие соглашения заключают нечасто и делают это, в основном, люди с достатком выше среднего».

. — При разделе имущества в процессе развода суд руководствуется в первую очередь брачным договором. Насколько я знаю, в Свердловской области такие соглашения заключают нечасто и делают это, в основном, люди с достатком выше среднего». Договор подписывают до или после регистрации брака? «Супруги могут сделать это в любое время: соглашение начнёт действовать с момента подписания. Договор, подписанный женихом и невестой, вступит в силу после того, как они зарегистрируются в ЗАГСе», — отметила нотариус Светлана Шипицына .

. Текст договора могут составить сами супруги или это должен сделать юрист? «Не имеет значения, главное, чтобы договор был заверен нотариально. Но на практике люди, которые составляют текст самостоятельно, часто делают ошибки, особенно, когда речь идёт о паях или акциях. И нам приходится их исправлять», — сказала нотариус Ирина Анкудинова .

. Что можно оговорить в брачном контракте? «Любые стороны имущественных отношений, это касается не только имеющегося имущества, но и того, что будет нажито в перспективе. Можно прописать порядок распределения получаемых доходов, порядок раздела имущества в случае расторжения брака. Порой муж и жена желают оговорить вопросы воспитания детей или уплаты алиментов. Но в России, в отличие от США, такие вопросы не являются предметом брачного договора», — подчеркнула Ирина Анкудинова.

Возможно ли впоследствии изменить условия договора или расторгнуть его? «Супруги могут сделать это, когда захотят, но по обоюдному согласию. Односторонний отказ от прописанных обязательств недопустим», — сказала Светлана Шипицына.