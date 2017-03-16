«Прадед был соседом Чернышевского»

Первый семейный коллаж, который Тамаре Фоминичне помогли составить братья. В центре — Фома и Агафья Черняевы, а вокруг — восемь их детей, внуки и правнуки. Фото: из семейного архива

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В каждой семье есть свои проблемы и свои способы их решения.

Вряд ли кто-то может с ходу назвать имена всех прапрабабушек и прапрадедушек. Тамаре Беловой и Ивану Канисеву из Качканара за несколько лет удалось вписать в историю своих семей более тысячи имён, узнав подробности жизни девяти поколений.

«Восемь килограммов истории»

Лучший подарок для большой родни Тамары Беловой (в девичестве — Черняевой) — 400-страничный двухтомник с мемуарами об истории семьи Черняевых с начала XIX века. Ради этого Тамара Фоминична в 73 года освоила ноутбук, за семь лет напечатала на принтере и оформила в самодельный переплёт больше тридцати копий семейной летописи.

— Нас у родителей было восемь человек. Мы подарили родителям двадцать два внука и сорок правнуков, а назвать количество праправнуков уже затрудняюсь, — улыбается Тамара Фоминична. — А всего родственников по стране и за рубежом — больше пятисот.

В поисках корней Тамара Фоминична объехала всю страну от Крыма до своей малой родины — забайкальского села Кадая. Побывала даже в Израиле, где нашла двоюродного брата.

— Для меня всё началось с маминых воспоминаний о жизни, которые она написала в 84 года, — говорит она. — С её слов я записала, что предки по линии отца были ссыльными из Чернигова, а по линии мамы — ссыльными из Тобольска, и каторгу отбывали на Кадаинских рудниках.

Тогда и выяснилось, что прадед героини, Илья Лагунов, был дружен с писателем, философом Николаем Чернышевским, который отбывал ссылку в Кадае с 1864 по 1868 год. Они жили по соседству.

И ещё один интересный факт: сестра Тамары Фоминичны — Зинаида— была замужем за Анатолием Буйновым — дядей артиста Александра Буйнова. По воспоминаниям героини, зять играл чуть ли не на всех музыкальных инструментах, а больше всего любил аккордеон.

Большая часть денег, по словам Тамары Фоминичны, уходила не на работу в архивах, а на поездки к родственникам. Женщина даже собрала коллекцию железнодорожных билетов: подсчитала, что всего на дорогу уходили десятки тысяч рублей.

— С одной пенсии за сорок дней брала билет в один конец, с другой пенсии — на обратную дорогу, — вспоминает она. — Но память о предках стоит потраченных денег. Однажды взвесила собранные бумаги: восемь килограммов истории.

«Мой предок родился при Петре Первом»

Качканарец Иван Канисев увлёкся генеалогией после общения с долгожителями Кабардино-Балкарии, которые из поколения в поколение хранили рассказы даже о далёких предках, а его самого в шутку назвали «Иваном, родства не помнящим». Иван Иванович приехал на малую родину в пермское село Ашап и обратился к местному краеведу, который помог найти нужную информацию в трёх государственных архивах.

— Я проштудировал больше восьми тысяч страниц ревизских сказок и метрических книг. Мне крупно повезло: по нашей церкви не сохранилось только двух метрик, — вспоминает Иван Канисев. — Так шаг за шагом дошёл до петровской эпохи. Моим далёким предком оказался новгородский крепостной крестьянин Иван Федоров сын Конесев. В 32 года был перевезён промышленником Акинфием Демидовым на Ашапский медеплавильный завод в Пермском крае, где начал работать плавильным мастером. Детей у него было пятеро: Андрей-старший, Андрей-младший, Пимен, Василиса и Мария. Наш род пошёл по линии Андрея-младшего. За три века Конесевы стали сначала Канисовыми, а затем Канисевыми. Сегодня могу с уверенностью сказать: все уральские Канисевы — потомки одного предка.

Сведения о более чем пятистах родственниках в разных ветвях и коленах Иван Канисев собрал на персональном сайте в помощь уральским однофамильцам. И получил множество откликов. Одна из уралочек, например, нашла в родословной… семиюродного брата её дедушки.