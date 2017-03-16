Вырастить за 70 дней

Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Для выращивания томатов не обязательно нужна теплица. Даже на Среднем Урале урожай этой культуры можно получить в открытом грунте. Правда, качество плодов при этом будет уступать тем, что вы получите в защищённом грунте.

Также, выращивая помидоры под открытым небом, вы будете ограничены в выборе сортов и гибридов. Для этого подойдут только специальные, которые можно выращивать в открытом грунте, что указывается на упаковке. По типу роста это будут детерминантные сорта, закладывающие ограниченное количество цветочных кистей, как правило, четыре-пять. В условиях нашего короткого лета и отсутствия укрытия больший урожай растение просто не сформирмирует.

Для открытого грунта лучше подбирать невысокие растения или вообще штамбовые, то есть низкорослые, не требующие формирования. Почему излишняя высота в открытом грунте — это плохо? При нашей погоде даже подвязанные к колышкам растения «измочалятся» при первом же сильном ветре. Для защиты от ветра многие садоводы устанавливают с северной и западной сторон фанерные щиты. Отчасти это помогает.

Для выращивания в открытом грунте в наших условиях подойдут только скороспелые томаты. Есть даже подвид ультраскороспелых, первые плоды у которых появляются уже спустя 70 дней после всходов. Быстрое развитие растений позволяет компенсировать поздние сроки их посадки в грунт. Как правило, плоды у них невелики, и это отличный вариант для консервирования.

Защищать томаты в открытом грунте придётся и от заморозков, которые возможны в начале июня, когда и высаживают рассаду томатов в открытый грунт. Для этого подойдут обычные дуги и любой укрывной материал. Из минусов такого способа выращивания можно назвать и то, что покрасневших на кусту плодов будет немного, также придётся поторопиться и с последним сбором: убирать оставшиеся плоды надо в августе, когда ночные температуры опустятся до плюс 7–8 градусов.

И всё же у этого способа выращивания томатов есть и свои плюсы: можно реже поливать и даже вообще не формировать растения. Меньше хлопот с рассадой: сеять её придётся на месяц позже, чем обычно — в конце марта — начале апреля. А в это время уже много солнца, необходимого для её роста. И главное — нет хлопот с теплицей.