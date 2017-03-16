«Настоящие бакинские помидоры в Екатеринбурге — большая редкость»

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Шахин Шыхлински, лидер азербайджанской диаспоры на Урале:

— Если вы не пробовали азербайджанские помидоры — значит, вы не знаете, что такое настоящие помидоры. В России их ещё принято называть бакинские, в последнее время они стали настоящим брендом. Хотя это не совсем правильное наименование — самые вкусные, самые сочные помидоры Азербайджана растут не в Баку, а в 50 километрах восточнее столицы, в посёлке Зира*. Конечно, этот овощ выращивают и в других районах, но именно в этом посёлке 9 месяцев в году снимают урожай тех самых брендовых томатов.

* Посёлок городского типа Зира славится плодородной почвой, он отделён от Каспийского моря солёными озёрами, поэтому здесь особый воздух и подходящая влажность для выращивания овощей.

У моего двоюродного брата Аландара (по-русски мы зовём его Алик) в Зире есть большая теплица. Он выращивает помидоры и огурцы на продажу, а специально для меня каждую неделю самолётом высылает в Екатеринбург целый ящик своих овощей. Моя жена очень вкусно готовит и добавляет томаты в разные блюда. Я, например, очень люблю долму — она бывает и с виноградными листьями, и с перцем, и с баклажаном, но с азербайджанскими томатами получается особенно вкусной. Жена убирает сердцевину помидора и наполняет её фаршем из телятины или баранины. Иногда делаем свежий томатный сок для детей, а ещё угощаем овощами друзей и знакомых.

Но я вам честно скажу одну вещь: когда на рынках, в торговых сетях или даже ресторанах Екатеринбурга вам предлагают настоящие бакинские помидоры — вас, скорее всего, обманывают. Их в Екатеринбурге практически не продают, особенно в зимнее время. Поверьте, я сам с этим часто сталкивался. Например, на Шарташском рынке видел вывеску: «Помидоры из Азербайджана», а на вид и вкус совершенно не то. Пришлось поговорить с продавцом. Что касается ресторанов, то большинству владельцев этого бизнеса у нас в городе невыгодно закупать азербайджанские томаты. С учётом транспортировки получается больше 300 рублей за килограмм плюс ресторанная накрутка почти в сто процентов — многим посетителям даже самый простой салат покажется очень дорогим.

Настоящие бакинские помидоры вы не спутаете ни с какими другими:

самое главное отличие — очень тонкая, но прочная кожица (у турецких и иранских томатов она толстая и по вкусу как вода, если быть откровенным);

на срезе у спелого помидора видны светлые, а не зелёные семечки;

они очень сочные, сладкие, невероятно ароматные и обычно не очень крупные.

Цифра 7 % от общего объёма томатов в магазинах и на рынках России привезены из Азербайджана (по данным Россельхознадзора)