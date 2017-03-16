Областная газета
Общество 16 марта 2017, 06:00

Турецкий помидор пока подождёт

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Запрет на поставки турецких помидоров и огурцов является политическим вопросом, и пока нишу турецких овощей на российском рынке должны занять российские производители. Об этом накануне заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв.

— Позиция министерства сельского хозяйства, союза овощеводов и бизнеса: мы понимаем, что мы должны эту нишу сами занять и кормить российский народ овощами российского производства, — сказал он и отметил, что производство овощей в России развивается, эта отрасль прирастает на 30 процентов в год.

На прошлой неделе премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое разрешает ввоз в Россию из Турции свежего или охлаждённого репчатого лука, лука-шалота, свежей или охлаждённой цветной капусты и капусты брокколи, соли, в том числе столовой, жевательной резинки и гвоздики. Но под запретом правительства по-прежнему остаётся ряд позиций, в частности, помидоры и огурцы.

  • Опубликовано в №44 от 16.03.2017
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