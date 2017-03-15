Человеческое измерение политики

Полина Якимова в письме к главе региона объяснила, что давно мечтает о собаке, но её семье не хватает денег на породистого щенка. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня 46-й день рождения отмечает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В прошлом году со страниц «ОГ» главу региона поздравляли его земляки, учителя, коллеги и общественные деятели. В этот раз — свердловчане из разных уголков области.

Илья Куйвашев с сыном. Фото: 66.mchs.gov.ru

Илья Куйвашев, пожарный 57-й пожарно-спасательной части Краснотурьинска, тренер ДЮСШ по хоккею с мячом «Маяк», мастер спорта России по хоккею с мячом:

— Я не знаком с моим однофамильцем лично, но встретиться с ним и поздравить его было бы для меня большой честью.

Кроме традиционных пожеланий здоровья и успехов на ответственном посту, пожелал бы Евгению Владимировичу мужества. Главе региона оно требуется не меньше, чем пожарному, чтобы быстро и верно принимать решения, от которых зависит судьба области. Пожелал бы сохранить качества, присущие спортсменам — умение ставить цели и упорство в их достижении. И, наверное, больше внимания к спорту в отдалённых городах области, таких как наш Краснотурьинск. С удовольствием сыграл бы с губернатором в народный хоккей в валенках — для этого даже не обязательно уметь кататься на коньках.

Виктор Хворов, глава многодетной тавдинской семьи, в которой растёт семь детей. В мае Президент России Владимир Путин наградил семью орденом «Родительская слава», а в июле Евгений Куйвашев вручил Хворовым ключи от нового трактора:

— Конечно, хочу передать слова благодарности Евгению Куйвашеву — не ожидали, что такой большой человек уделит внимание, ведь в области много дел, кроме нас. Пускай Бог ему даст здоровья, мудрости и разумения во всём, чтобы и дальше управлять правильно, здраво всей нашей областью. С трактором я освоился, обучился: накосил травы на корову. Её нам подарили сразу после губернаторского приезда. Трактор для нас — самая главная лошадиная сила. Вручную сено косить очень сложно, а сейчас мне ещё и косилку подарили. Мы взяли пятерых свиней, да и корова уже отелилась. Развиваемся, работаем.

Виктор и Наталья Хворовы по итогам всероссийского конкурса среди многодетных семей были удостоены ордена «Родительская слава». 1 июня 2016 года в Кремле государственную награду тавдинской семье вручил Владимир Путин. В качестве поощрения за достойное воспитание молодого поколения — у Хворовых семеро детей — семья получила в подарок сельхозтехнику. Фото: Алексей Кунилов

Полина Якимова, девятиклассница красноуфимской школы № 9, написала губернатору письмо с просьбой подарить ей щенка породы хаски. В середине февраля Евгений Куйвашев вручил школьнице трёхмесячного пса.

— Уважаемый Евгений Владимирович! Хочу поздравить вас с днём рождения от всей нашей семьи! Пусть у вас так же сбудутся ваши мечты, как благодаря вам сбылась моя. Раньше она казалась мне несбыточной, а теперь мы смотрим на нашу всеобщую любимицу Барби (так назвали хаски. — Прим. ред.) и знаем, что ничего невозможного на свете нет. Самое главное, как вы мне тогда сказали — не бояться мечтать. Это напутствие я запомню на всю жизнь.

Лариса Шабиева, оператор машинного доения АПК «Белореченский» Белоярского района, две недели назад была признана лучшей дояркой Свердловской области и получила из рук Евгения Куйвашева автомобиль от Союза предприятий молочного комплекса региона:

— Урал называют промышленным сердцем страны, но я рада, что наш губернатор не забывает и о сельском хозяйстве, и что вместе с заводами растут фермы. До самой поездки я не знала, какой приятный сюрприз меня ждёт. Спасибо, что умеете делать будни праздниками — это стимул работать дальше и лучше, чтобы на вашем столе и столах четырёх с лишним миллионов уральцев всегда было вкусное и качественное молоко.

Вручать отличившимся дояркам автомобиль стало традицией. Но впервые с 2013 года этот приз достался не представителю Ирбитского муниципального образования, а доярке ЗАО АПК «Белореченский» Белоярского городского округа. Фото: Александр Зайцев

Елена Погребняк, руководитель полевского ансамбля «Перезвоны» детской музыкальной школы №1:

Наш коллектив часто выступает в нашей стране и за рубежом. Когда узнают, что мы представляем Свердловскую область, отзываются о ней с большим уважением. В Швеции, где нас ждут в мае, уже учат песни на русском языке. А в Чехии после концерта к ребятам подошёл пенсионер, который 40 лет не говорил по-русски, и сказал нам: «Спасибо!» И я горжусь, что живу в такой области и с таким руководителем региона, который поддерживает наши культурные проекты и связь Среднего Урала с другими городами и странами. Желаю Евгению Владимировичу чаще находить время для участия в культурно-досуговых мероприятиях, потому что именно культура сближает и вдохновляет на новые задумки.