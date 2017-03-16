«Пенсию им принесли наличными на дом, но какой ценой?»

Треть пенсионеров в Свердловской области до сих пор предпочитает доставку наличными. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Мысли по поводу

Раз в неделю на страницах «ОГ» свердловчане делятся с земляками своей точкой зрения на счёт актуальных событий, новостей и тенденций.

После резонансного нападения на почтальона, доставлявшего жителям Екатеринбурга пенсию наличными деньгами, в обществе, в социальных сетях, в СМИ возникла оживлённая дискуссия — нужно ли переводить всех пенсионеров на банковские карты? (подробнее — в номере «ОГ» за 21.02.17). Многие утверждают, что пожилые люди неохотно связываются с «новыми технологиями». Мы поговорили с теми, кто предпочитает идти в ногу со временем, о преимуществах безналичных выплат.

Ефим ПОЛЕТАЕВ, военный пенсионер, 78 лет, г. Каменск-Уральский:

— До недавнего времени получал пенсию на сберкнижку, мне казалось, это удобно. На пенсии я увлёкся хоровым пением, посещаю несколько кружков. И как-то к нам пришли представители банка и рассказали, что уже несколько лет существует другой способ получения пенсии. Нам подробно пояснили, как это сделать. Оказалось, что никаких сложностей ни в получении карты, ни в переводе пенсии с одного варианта выплат на другой нет. Я это сделал за две недели, а освоиться с картой помог внук Артём. Вот уже три года я получаю пенсию на карту и пользуюсь ею в магазинах. Сейчас с помощью внука осваиваю личный онлайн-кабинет, чтобы не ходить в банк для оплаты различных счетов. Мне такой способ понравился, я и соседей сагитировал — они теперь тоже при картах.

Наталья КОЛПАКОВА, 64 года, г. Лесной:

— В городе Лесном, благодаря управлению ПФР, социальным службам и Сбербанку России, пожилые граждане прекрасно осведомлены о возможности получения пенсии на карту. Я сразу же оформила карточку, поскольку считаю такой вариант самым надёжным и безопасным. Через личный кабинет я делаю платежи за квартиру, телефон, могу оплатить покупки в интернет-магазине, не выходя из дома. Это очень удобно, быстро и безопасно.

Ирина ГАПАНОВИЧ, директор ГАУ КСЦОН Каменска-Уральского:

— Безналичный расчёт, безусловно, удобнее. Я не люблю бумажные деньги в кошельке. Но беда в том, что почти все 1 500 пожилых каменцев, которых мы обслуживаем, выбирают доставку пенсии наличными. Уже много лет деньги им разносит частное предприятие ООО «Содействие-Плюс». У них есть охрана, средства защиты, водители. Их специалисты выстроили доверительные отношения с пенсионерами, и пожилые люди, разумеется, не хотят ничего менять. Ещё бы, ведь пенсию им принесли домой. Но какой ценой? Ведь это огромные траты из средств Пенсионного фонда на существование этой службы доставщиков. На мой взгляд, это неразумные траты.

При желании можно ситуацию исправить, сначала на-учить наших, бюджетных, соцработников пользоваться банковскими картами (да, они тоже не очень дружат с безналичной системой), потом они научат подопечных. Это небыстрое решение, всё-таки старых людей сложно переучить, но всё возможно, было бы желание.

Сергей ШАЛКИЕВ, 56 лет, Екатеринбург:

— Пенсионер я молодой, поэтому современные технологии мне интересны и понятны. Из трёх способов получения пенсии — через отделения почтовой связи, альтернативную доставку или через кредитные учреждения — сразу выбрал третий способ. Это очень удобно — Сбербанк, к примеру, предлагает карту Сбербанк-Maestro «Социальная». Имея карту, не привязан к дому. К тому же на остаток средств начисляется ставка в 3,5 процента годовых, ежеквартально осуществляется капитализация процентов. Я могу расплачиваться картой в любом магазине, с неё я плачу за телефон, Интернет и ЖКХ. Оформить социальную карту Сбербанка несложно. Я выбрал удобное для себя отделение, подал заявление, взяв с собой паспорт и пенсионное удостоверение, и через несколько дней получил готовую карту.

Елена ШОРИКОВА, специалист по соцработе КЦСОН Ирбита:

— В Школе пожилого возраста у нас регулярно проводятся занятия по финансовой грамотности граждан. Мы приглашаем специалистов, которые в доходчивой форме рассказывают нашим слушателям о преимуществах получения пенсию на карту, как выбирать банк. Конечно, те, кому за 80, побаиваются иметь дело с картой и банкоматами — им привычнее получать свои деньги дома через Почту России. Хотя справедливости ради скажу, что после таких занятий некоторые из возрастных слушателей переходят на пенсионные карты.

Нина КИСЕЛЁВА, 70 лет, Алапаевский ГО:

— Я получаю пенсию дома, а потом часть её отношу на сберкнижку. В банке мне посоветовали завести пенсионную карточку, и сын с дочерью советуют, говорят, что так у меня и деньги будут копиться, и не надо трястись с купюрами в магазине. Пока не решилась на такой шаг, но с картой обращаться меня дети уже научили, это несложно.

Сергей ЛАВРИЩЕВ, помощник руководителя Союза ветеранов войны в Афганистане, 65 лет, Екатеринбург:

— Я сразу оформил получение пенсии на карту. Для меня это наиболее подходящий вариант, поскольку я занимаюсь общественной работой и дома меня можно застать редко. Я снимаю деньги с карты тогда, когда мне это удобно и где удобно. Хотя расплачиваюсь в магазинах я по давней привычке — наличными. Мне приходят проценты по счёту. В перспективе внедрение многофункциональных карт «Мир». Планирую в будущем перейти на такую карту.

Лидия МОКРОУСОВА, 68 лет, Екатеринбург:

— Когда наступило время, я сразу же оформила пенсию на вклад «Пенсионный плюс». За несколько лет продолжения трудовой деятельности после выхода на заслуженный отдых у меня накопилась приличная сумма на путешествия, подарки близким, ну и на чёрный день. Чтобы не ходить каждый раз в банк, я через личный кабинет онлайн перевожу деньги на зарплатную карту и с неё рассчитываюсь за покупки в магазине. Недавно мне подсказали, что если пенсионер получал выплаты в Сбербанке на сберкнижку, нужно только выбрать подходящее отделение, заполнить заявление на карту и забрать её, когда она будет готова. Обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Так что мне не надо будет производить переводы с книжки на карту. А привязывать себя к приходу почтальона мне не хочется.