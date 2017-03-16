Роспотребнадзор предостерегает пожилых от новых видов мошенничества

Сюжет Полоса «Старшее поколение»

«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.

С начала года в консультационный центр для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» поступают обращения с вопросами о начислениях денежной компенсации за приобретённые когда-то биологически активные добавки (БАД) «Витальгар».

Действуют мошенники по такой схеме. Звонят и, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, сообщают: поскольку вы пострадали от недобросовестных продавцов БАДа «Витальгар», сейчас имеете право на денежную компенсацию — сертификат на потраченную денежную сумму (потребители обычно указывали суммы 200–350 тысяч рублей). При этом получить сертификат якобы можно только в Роспотребнадзоре, в Москве. Правда, уверяют мошенники, есть и другой вариант: получить деньги переводом — на сберкнижку, банковскую карту или банковский счёт, по почте. Но для этого необходимо предварительно перечислить на специальный счёт 20–35 тысяч рублей.

После этого эстафета передаётся другому действующему лицу, которое чаще всего представляется сотрудником службы безопасности Центробанка. Он предлагает помощь в открытии счёта и переводе денежных средств. Остальное — дело техники.

Роспотребнадзор напоминает: это надзорное ведомство не начисляет потребителям, пострадавшим от мошенников, никаких компенсаций. Все споры с продавцами БАДов и прочего подлежат рассмотрению только в судебном порядке, и взыскание денежных средств возможно только по решению суда. В случае взыскания потребитель не производит каких-либо предварительных оплат, в том числе госпошлины, сборов и налогов.

Кстати. По подобной схеме ещё раз обманывают уже обманутых вкладчиков различных финансовых пирамид. Дескать, нашли учредителей, с них по суду взыскиваются деньги. Есть возможность вернуть свои средства, но для этого надо открыть счёт, сделать взнос и далее по тому же сценарию…

Что чаще всего предлагают мошенники:

Биологически активные добавки различного назначения.

Лечебную косметику.

Фильтры для водопроводной воды.

Препараты для лечения суставов.

Препараты и бельё для лечения варикоза.

Ортопедические устройства.

Медицинские приборы для физиопроцедур в домашних условиях.