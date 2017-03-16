Ветераны войны смогут бесплатно путешествовать на поезде

Сюжет Полоса «Старшее поколение»

«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.

Акция будет действовать с 1 по 10 мая 2017 года. Билеты можно оформить с 15 марта в кассах дальнего следования.

РЖД в связи с празднованием 72-й годовщины Победы предоставит инвалидам и участникам Великой Отечественной войны бесплатный проезд, чтобы они могли встретиться с фронтовыми друзьями, посетить памятные места, возложить цветы к могилам боевых товарищей.

С каждым ветераном бесплатно может проследовать один сопровождающий. Количество поездок не ограничено.

Год назад в рамках подобной акции в области было оформлено 1 123 билета: 682 для ветеранов и 441 для сопровождающих. Чаще всего ветераны ехали в Москву, Санкт-Петербург, Белгород, Псков, Нижний Новгород, Адлер, Курск, Брянск, Волгоград, Вологду, Воронеж.