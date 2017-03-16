Областная газета
Общество 16 марта 2017, 06:00

Ветераны войны смогут бесплатно путешествовать на поезде

Сюжет

Полоса «Старшее поколение»
«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.



Акция будет действовать с 1 по 10 мая 2017 года. Билеты можно оформить с 15 марта в кассах дальнего следования.

РЖД в связи с празднованием 72-й годовщины Победы предоставит инвалидам и участникам Великой Отечественной войны бесплатный проезд, чтобы они могли встретиться с фронтовыми друзьями, посетить памятные места, возложить цветы к могилам боевых товарищей.

С каждым ветераном бесплатно может проследовать один сопровождающий. Количество поездок не ограничено.

Год назад в рамках подобной акции в области было оформлено 1 123 билета: 682 для ветеранов и 441 для сопровождающих. Чаще всего ветераны ехали в Москву, Санкт-Петербург, Белгород, Псков, Нижний Новгород, Адлер, Курск, Брянск, Волгоград, Вологду, Воронеж.

  • Опубликовано в №44 от 16.03.2017
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

100 монологов о революции

100 монологов о революции
Разговор не только о событиях 1917 года, но и о том, каким стал мир, Россия, мы сами после «великого перелома».

Театральная фантазия

Театральная фантазия

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

Реклама от YouDo

Заказать вывоз отходов в Троицке на http://perevozki.youdo.com/troitsk/garbage/waste/.

Поиск курьера в Горьковской, смотрите ссылку.

Доставка на дом еды ночью: посмотреть.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (16 марта)

Фото: Александр Исаков
Этот день в истории Свердловской области - 16 марта