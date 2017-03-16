Когда чужие становятся родными

Как говорят врачи и психологи, пожилым людям легче и веселее живётся вместе с молодыми. Фото: Павел Ворожцов

Сюжет Полоса «Старшее поколение»

«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.

10 лет назад в правительстве РФ запустили проект «Приёмная семья для пожилых людей». Сейчас эти инициативы активно развиваются в 30 регионах. Так называемые стационарозамещающие технологии внедряются из-за того, что уж больно велики очереди в дома престарелых – в 2016 году в них было около 16 тысяч человек.

Хоть процесс и инициировало правительство, федерального закона на эту тему пока нет, каждый регион решает задачу по-своему. В одних регионах создание таких семей регулируется законами (Республика Саха, Забайкальский и Красноярский края, Амурская, Архангельская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа), в других — постановлениями правительства (Астраханская, Владимирская, Ярославская области), в третьих — приказами органов социальной защиты (Республика Бурятия, Краснодарский край).

Кому противопоказана приёмная семья В каждом регионе свои ограничения, но есть и какие-то общие принципы. Например, если предполагаемый опекаемый болен туберкулёзом,страдает психическими расстройствами, хронический алкоголик и так далее. Где-то не разрешено брать недееспособных, а в Пермском крае разрешено. В некоторых регионах есть ограничения по возрасту: женщин можно брать в приёмную семью только после 55 лет, а мужчин — после 60.

Наиболее типична такая схема: опекун и опекаемый обращаются в местный орган соцзащиты, где и составляется трёхсторонний договор, соблюдение которого контролируют соцработники.

Пермский край. Стационарозамещающие технологии здесь начали обкатывать раньше всех, ещё в 2005 году. На старте проекта были созданы 134 семьи, сейчас таких 1 531 — пермяки и здесь лидеры, обычно в регионах число приёмных семей варьируется от 50 до 200. За содержание в семье выплачивается из бюджета края 3,3 тысячи рублей в месяц.

Самарская область. В этом регионе появился первый закон, регулирующий создание приёмных семей для пожилых, он действует с 1 января 2009 года. Пристроили 140 стариков, за их содержание выплачивается около трёх тысяч рублей.

Иркутская область. Региональные власти ещё только разрабатывают нормативные документы для принятия закона, где будут прописаны условия, при которых пожилой человек сможет находиться в приёмной семье. Кое-какие параметры уже определены. Например, принципиально, что приёмной может стать только посторонняя семья, а не родственники. Согласно Семейному кодексу, родные должны ухаживать за своими близкими. Кроме того, в документе определят количество пожилых людей, которых можно взять в приёмную семью. В регионах, где уже практикуется такая форма опеки, разрешено принимать не более одного-двух человек, иначе это уже будет частный дом престарелых. Новую технологию планируют внедрить в 2018 году.

Красноярский край. Здесь закон приняли в 2010 году. Поскольку территория большая, в зависимости от района проживания сумма вознаграждения составляет от 6 114 до 9 934,8 рубля. Здесь практикуется так называемое пробное, на два месяца, проживание в приёмной семье. Если всё всех устраивает, заключается трёхсторонний договор.

Свердловская область. У нас законопроект по приёмным семьям для одиноких пожилых людей застрял на стадии подготовки. Инициатором выступила депутат Заксобрания предыдущего созыва Галина Артемьева.

— В своей инициативе я исходила не из того, что у нас большие очереди в дома престарелых, с этим у нас в регионе более-менее всё в порядке, — рассказала «ОГ» Галина Николаевна. — Мы много говорим о детях-сиротах и делаем для них немало. А ведь одинокие старики — те же сироты. Жизнь ведь по-разному складывается: кто-то всегда был одинок, у кого-то родные раньше ушли из жизни. Плохо, если старики живут среди стариков. Хоть быт и налажен, нормальной такую жизнь назвать трудно. Другое дело — семья. Бабушки-дедушки всегда делали её дружнее, как и дети. У пожилых появится возможность понянчиться с внуками, которые постепенно станут родными. Для детей такой поступок родителей — наглядный урок милосердия и доброты. Известно ведь, что пожилые живут дольше и болеют меньше, если живут с молодыми. И молодым есть чему поучиться у стариков при совместном ведении хозяйства. Была создана рабочая группа, я тоже в неё входила, и законопроект был практически готов. Там были некоторые замечания от Института регионального законодательства, но они носили совершенно рабочий характер. Надеюсь, у депутатов нынешнего созыва до него наконец дойдут руки…

А как у них? Из опыта развитых стран хорошо известна модель так называемой фостерной (приёмной, замещающей) семьи — практика помещения пожилых людей в семьи с условием оплаты государством предоставляемых услуг. Подобный опыт есть в таких странах, как США, Англия, Швейцария, Франция.

Спору нет, подводных камней у этого нового социального института — приёмных семей для пожилых — немало. Как, например, отличить искреннее желание помочь от меркантильных интересов? В криминальных сводках регулярно мелькают сообщения о желающих решить свой квартирный вопрос преступным путём за счёт стариков. И обеденное меню в таких семьях соцработникам проверять каждый день просто невозможно. Но тем не менее как-то же это получается в других регионах.

Летом 2010 года служба социального развития Карелии провела в Интернете конференцию, в которой приняли участие жители не только этого региона, но и других субъектов России. Шёл разговор о принятии на федеральном уровне закона об организации приёмных семей для пожилых людей и инвалидов. Однако пока Министерство здравоохранения и социального развития РФ изучает, как этот проект внедряется в жизнь. В будущем планируется внести изменения в законодательство в этой сфере социальных услуг населению. Когда — пока неизвестно.

Напомним, ещё в 2014 году Президент РФ дал поручение решить к 2018 году вопрос очерёдности в дома престарелых. Но приёмные семьи не будут их замещать — это просто альтернатива, и пожилой человек сам будет решать, куда ему пойти жить.

Кстати Одиноких стариков на селе брали в семьи и без этого проекта, есть такая традиция в русском обществе. Но на селе это сделать проще — все друг друга знают. В городе сложнее, и тут многое зависит от соцработников, которые помогают одиноким старикам