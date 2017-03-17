«Потребитель года» из Екатеринбурга объяснил, как добился горячей воды в кране

Фото: Алексей Кунилов

По случаю Всемирного дня прав потребителей Свердловский Роспотребнадзор подвёл итоги областного конкурса «Потребитель года». Победителем стал житель Екатеринбурга Владимир Лысенко.

В 2016 году Владимир Борисович успешно разрешил две спорные потребительские ситуации. Одна из них связана с оказанием услуги ЖКХ ненадлежащего качества: температура горячей воды в кране не соответствовала установленным требованиям. По требованиям СанПиН, она должна быть не ниже 60 градусов.

«ОГ» попросила Владимира Лысенко поделиться опытом, может быть, он пригодится кому-то из читателей, и они, действуя подобным образом, смогут отстоять свои права.

— В первую очередь я написал претензию в управляющую компанию в соответствии с Постановлением правительства РФ № 354. По закону, в течение трёх дней представители УК должны прийти и сделать замеры температуры воды в кране, — рассказал потребитель года. — Методика замера температуры определена СанПиНом, методические указания были утверждены в 2009 году. Для измерения требуется ёмкость, секундомер и градусник, всё это сотрудники УК должны принести с собой. Нужно иметь в виду, что они зачастую пытаются обдурить потребителей, открывая кран с горячей водой на полную мощность.

Владимир Лысенко предупреждает, что зачастую работники УК неправильно делают замеры температуры воды. Фото из личного архива Владимира Лысенко

По словам нашего собеседника, для замера струя воды должна быть такой, чтобы в течение минуты набралось два литра воды. Затем термометр опускается в ёмкость, а не держится под струёй. Показания записываются. Тот, кто делал замеры, и собственник ставят свои подписи.

— Плата за горячую воду складывается из стоимости холодной воды и стоимости её нагрева. Если температура воды ниже 40 градусов, собственник не должен оплачивать нагрев воды. Если температура от 40 до 60 градусов, плата должна быть снижена: процент снижения рассчитывается по специальной методике, — пояснил наш собеседник.

С мая 2015-го по ноябрь 2016-го он регулярно приглашал к себе представителей УК. Они делали замеры и ежемесячно производили потребителю перерасчёт за услугу «нагрев горячей воды». Понятно, что у соседей вода не была горячее, но они её нагрев оплачивали полностью.

— У нас же каждый собственник сам за себя, это очень удобно управляющим компаниям, которые хотят начислить по максимуму. А многие люди, к сожалению, просто не знают о своих правах, — подчеркнул Владимир Лысенко.

Потеряв надежду, что УК примет какие-то меры для того, чтобы исправить ситуацию, он обратился в Роспотребнадзор. Представители этого ведомства подтвердили, что коммунальная услуга по горячему водоснабжению оказывается ненадлежащего качества. После этого потребитель обратился в суд и выиграл его. Суд взыскал в его пользу компенсацию морального вреда и оштрафовал УК за несоблюдение установленных требований. Сегодня в доме, где он живёт, качество воды соответствует СанПиН.

Вторая спорная ситуация была связана с покупкой паркинга. Через некоторое время после заключения договора купли-продажи Владимир Лысенко обнаружил, что с потолка течёт. Он обратился к застройщику (ЗАО «РСГ-Академическое») с заявлением о выявленных недостатках и попросил их устранить в период гарантийного срока. Ответ получил лишь на повторное обращение. Застройщиком было предложено на период ремонтных работ воспользоваться временным парковочным местом, однако письменное разрешение на пользование он не предоставил. За защитой своих прав Владимир Борисович обратился в суд. Суд обязал застройщика в течение 20 дней устранить недостатки парковочного места, а также взыскал с него 40 тысяч рублей неустойки в пользу гражданина, 8 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, 24 тысячи рублей штрафа, а также расходы по оплате государственной пошлины — в общей сложности более 73 тысяч рублей.