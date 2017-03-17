Людмила Бабушкина пожелала офицерам всегда подниматься наверх — и не только из морских глубин, но и в службе. А моряки заверили, что, как поётся в известной песне, «Северный флот не подведёт». Фото: Алексей Кунилов

Вчера в Екатеринбурге, накануне Дня моряка-подводника, который будет отмечаться 19 марта, у прибывшей по давней традиции к своим друзьям и шефам делегации Северного флота состоялся ряд важных и интересных встреч. Одна из них — с председателем Законодательного собрания области Людмилой Бабушкиной.

Людмиле Бабушкиной подводники подарили точный макет крейсера «Верхотурье». Фото: Алексей Кунилов

Подводники впервые были приглашены к свердловским парламентариям в гости, и поэтому визит начался с небольшой экскурсии. Им показали музей и зал официальных символов муниципальных образований, зал заседаний, где идут дебаты и принимаются областные законы. Подводники подарили Людмиле Бабушкиной изящный макет крейсера «Верхотурье» и только что вышедшую в Екатеринбурге книгу о подводниках Северного флота, а Людмила Валентиновна в свою очередь вручила офицерам золотые памятные знаки Заксобрания «За особые заслуги» и сказала, что мы, на Урале, очень внимательно следим за успехами наших подшефных и всегда готовы помочь.

Депутат Анатолий Никифоров с подводниками -североморцами на экскурсии В Заксобрании области. Фото: Алексей Кунилов

С 1999 года наша область шефствует над подводниками, и за это время уже сложились некоторые традиции. Накануне профессионального праздника североморцы обязательно приезжают к своим шефам. В зимние каникулы Екатеринбург посещают жёны и дети моряков, чтобы не только побывать на ёлках, но и обследоваться в лучших клиниках. И уральцы часто бывают в Гаджиево, где базируется 31-я дивизия ракетоносцев, они построили морякам многоквартирный дом, отремонтировали общежитие для контрактников, оснастили Дом культуры. Надо сказать, что с годами формы помощи значительно изменились. В первые годы, когда флот буквально бедствовал, присылали продовольствие, медикаменты, витамины. А сейчас помощь идёт больше в культурно-оздоровительном направлении.

Руководитель отдела межпарламентских связей Заксобрания Лариса Магурина рассказывает моряках о символах в гербе Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов

Конечно, в дивизии у каждого корабля есть шефы, но только у Свердловской области — два корабля и три абсолютно взаимозаменяемых экипажа. И не раз бывало, что «верхотурский» экипаж шёл в поход или на стрельбы на «Екатеринбурге» или наоборот.

Начальник штаба 31-й дивизии ракетных подводных крейсеров капитан I ранга Алексей Сысуев вручает букет цветов Людмиле Бабушкиной. Фото: Алексей Кунилов

В ответном слове начальник штаба 31-й дивизии капитан I ранга Алексей Сысуев сказал, что подводники-североморцы очень высоко ценят помощь свердловчан, особенно дети — за поездки на Чёрное море и рождественские каникулы в Екатеринбурге, а моряки уже давно считают Урал своей второй родиной.

В тему Вчера в Ельцин Центре состоялась презентация книги «Мощью за Отечество. С нами Бог и Андреевский флаг!» об истории подводных сил Северного флота и многолетнем шефстве уральцев над экипажами АРК «Екатеринбург» и «Верхотурье». Авторы — военный журналист полковник Владислав Майоров и его супруга Ирина Майорова. В книге опубликованы 62 интервью с известными флотоводцами, конструкторами, командирами подлодок и политиками. А на «полях» подобрана малоизвестная информация — от первого «потаённого судна» Ефима Никонова в 1721 году до новейших ракетных подводных крейсеров проекта 955 «Борей».