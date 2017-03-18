В Судаке появится аллея из берёзовских берёзок

Фото: Сергей Стуков, «Берёзовский рабочий»

Сегодня — третья годовщина со Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В канун праздничной даты глава администрации Судака Владимир Серов записал для уральцев аудиообращение с благодарностью за шефство над городом, а жители города-побратима Берёзовского привезли в подарок судакчанам три берёзки.

Напомним, Средний Урал одним из первых начал налаживать сотрудничество с Крымом после вхождения полуострова в состав России. Было подписано соглашение между правительством Свердловской области и руководством города Судак и установлены побратимские отношения между Судаком и городом Берёзовский.

— Сегодня я хочу выразить слова благодарности от жителей нашего городского округа нашим шефам — всей Свердловской области, — сказал Владимир Серов. На протяжении всех трёх лет мы чувствуем поддержку, видим заботу свердловчан о нашем городском округе Судак. Все отрасли жизнедеятельности — культура, образование, медицина, жилищно-коммунальное хозяйство, градостроительная отрасль — получают грамотную поддержку и помощь. А в декабре прошлого года при поддержке губернатора Евгения Куйвашева, Законодательного собрания области, регионального отделения «Единой России» в Судаке появился памятник покровителю нашего города Стефану Сурожскому, отлитый уральскими мастерами. Мы, судакчане, искренне гордимся своей историей, культурой, дорожим своими традициями и всегда рады нашим гостям, особенно — из Свердловской области.

В рамках праздника на центральной площади Судака с праздничным концертом выступит Уральский народный хор. А главный редактор газеты «Берёзовский рабочий» Сергей Стуков к трёхлетию «Крымской весны» привёз в Судак три саженца берёзы далекарлийской, взятых из питомника. Чтобы транспортировать растения на самолёте, их отправили на фитосанитарный контроль продукции и упаковали в багаж. Первые три берёзки посадят уже сегодня, в последующие визиты берёзовская делегация намерена пополнять аллею новыми деревцами.