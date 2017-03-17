Самый высокий уровень доверия к региональным СМИ зафиксирован в Свердловской области

Участницы конкурса красоты изучают «Областную газету». Фото: Алексей Кунилов

Уровень доверия населения к СМИ в большинстве регионов России пока не опускается ниже 50 процентов. При этом телевизор смотрят всё меньше жителей страны. Таковы результаты исследования, проведённого фондом «Медиастандарт» Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина и исследовательской группой «Циркон», сообщает «Российская газета».

В опросе участвовало 35 тысяч человек из всех субъектов страны, для расчётов использовались 50 индикаторов. Предметом исследования было критическое отношение к получаемой информации, желание в ней разбираться, количество времени, уделяемого разным СМИ, доверие к газетам, телевидению и радио в целом, а также к местным и региональным медиа.

И выявились интересные тенденции. Половина аудитории в целом доверяет СМИ. Самый высокий уровень доверия зафиксирован на Ямале (73 процента), в Севастополе (75) и в Крыму (78), самый низкий — в Ингушетии, Москве (!) и Тамбовской области (58). Причём оказалось, что в большинстве регионов местным СМИ доверяют больше, чем федеральным. По этому показателю лидируют Москва (61 процент против 58), Санкт-Петербург (68 против 60), Московская область (60 против 59). Самый высокий уровень доверия к региональным СМИ зафиксирован в Свердловской и Воронежской областях (79 процентов), Чечне (78) и Тюменской области с Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами (77).

Комментарий Софья Дубинская, исполнительный директор Альянса руководителей региональных СМИ России (г.Москва): — Для меня этот факт очевиден — российские читатели ценят региональные СМИ больше федеральных. Главная причина в том, что местный журналист, как говорится, ближе к земле. И если говорить о праве на ошибку, то у него больше ответственности перед читателями, которые живут буквально по соседству. В родную газету можно высказать претензию и посмотреть в глаза пишущему человеку. Это мотивирует журналистов быть более профессиональными. В нашей организации есть как частные, так и государственные региональные СМИ. Так вот из числа последних мы можем буквально по пальцам пересчитать те издания, в которых с достоинством несут имя журналиста и не позволяют себе прогибаться перед власть имущими. «Областная газета» среди этих немногих газет.

Признаться, не очень-то и удивили эти цифры. Если бы, скажем, к «Областной газете», которая в лидерах среди всей региональной прессы в стране по тиражу, не было доверия, не шли бы письма от читателей и не сыпались по электронной почте, как из мешка, анонсы, пресс-релизы, сообщения, жалобы на местное начальство…

Региональное СМИ? Почти половина читателей сайта oblgazeta.ru живёт за пределами области. В первой десятке городов, где читают «ОГ», на пятом месте — Париж. В десятке стран — США, Израиль, Германия, Ирландия, Нидерланды. Один наш постоянный читатель живёт в Найроби.

Отдельная тема в исследовании — статус государственных СМИ. В последнее время часто стали звучать упрёки в адрес таких СМИ в «карманности». Самое удивительное, что представители местных СМИ на своё общественное предназначение смотрят примерно так же. Как показал ряд опросов, большинство региональных журналистов скептически относится к идее независимости прессы, почти 70 процентов из них уверены, что государство имеет право и должно вмешиваться в деятельность средств массовой информации. Да, во многих регионах власти считают газеты и телеканалы, учредителями которых они являются, неким подобием подчинённого департамента. Но ведь тут как дело поставить. В практике нашей редакции главный аргумент журналиста такой: «Тема есть, люди заинтересованы в решении этой проблемы, надо писать». Государственный статус издания позволяет ему быть независимым от вкусов рекламодателя и недалёкой публики, позволяет плотно работать с первоисточниками информации — министерствами, департаментами и другими ведомствами, а ведь именно там формируется среда, в которой мы все живём, и правила, по которым действуем. Такие публикации при достаточном уровне профессионализма, конечно, работают на авторитет и доверие к региональным СМИ.

Кстати Аудитория телеканалов (и федеральных, и региональных) в Свердловской области, по данным исследования, уменьшилась с 57 до 43 процентов.