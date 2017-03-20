Одобрен закон по авиадебоширам и зацеперам

Юные зацеперы. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты Государственной думы РФ в третьем, окончательном чтении поддержали законопроект, в соответствии с которым статья 213 УК РФ — «хулиганство» будет дополнена отдельным пунктом — «на водном, воздушном и железнодорожном транспорте». Появится ещё одна статья — для так называемых зацеперов* и лазерных хулиганов.

* зацепинг — неологизм, появившийся в Интернете. Обозначает проезд на поездах и других рельсовых видах транспорта с внешней стороны (на крыше, между или под вагонами)

Изменения по статье 213 УК РФ, направленные прежде всего против авиадебоширов, предусматривают наказание:

штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты за период от 2 до 3 лет

обязательные работы на срок до 480 часов

исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет

принудительные работы на срок до 5 лет

лишение свободы на срок до 5 лет.

Если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору либо с сопротивлением представителю власти или другому лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка, то уголовная планка повышается до 7 лет. Если хулиганские действия совершены с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, то нарушителям грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Что касается зацепинга и ослепления лазером пилотов, то эти деяния будут подпадать под действие статьи «совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств». По этой же статье понесут ответственность хулиганы, забрасывающие камнями поезда.

Нарушителям будет грозить:

штраф от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере зарплаты осуждённого за период до 2 лет

ограничение или лишение свободы на срок до 2 лет.

Комментарий Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству (один из авторов законопроекта): — «Закон по авиадебоширам» — это условное название. Он будет распространяться на дебоширов на всех видах транспорта общего пользования. К ним будут применяться жёсткие санкции. Например, взорванная в метро петарда может обернуться серьёзным сроком. Имена хулиганов будут занесены в чёрные списки, попавшие в них не смогут купить билет на самолёт. Формироваться списки будут исключительно на основании решения судов. От предложений, чтобы эти списки формировали транспортные компании, мы отказались, чтобы не было какого-либо произвола. Также под юрисдикцию этого закона попадут граждане, которые совершают противоправные действия, находясь, скажем, вне поезда или самолёта. Уголовное наказание ждёт тех, кто забрасывает поезда камнями, ослепляет пилотов лазерными указками или цепляется за электрички.