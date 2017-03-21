Октябрь 1917-го открыл ящик Пандоры

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Константин Киселёв, депутат Екатеринбургской городской Думы, кандидат философских наук, политолог:

— У истории нет сослагательного наклонения, зато — есть свои законы. От них можно отходить, петлять в исторических тупиках, но железная воля исторических закономерностей возьмёт своё. И это даёт право порассуждать именно в сослагательном ключе. Итак, не будь революции,

население России, по официальным расчётам, составляло бы не менее 400 млн человек. Менделеев полагал — 600 млн (согласен в этом с монологом владыки Евгения (Кульберга) , см. «ОГ» за 15 марта. — Прим. ред. );

полагал — 600 млн (согласен в этом с монологом владыки , см. «ОГ» за 15 марта. — ); с колоссально высокой вероятностью не было бы и Великой Отечественной войны, то есть все наши деды и прадеды были бы живы;

не было бы раскола на красных и белых, сталинистов и демократов, патриотов и либералов, на репрессированных и вертухаев;

не было бы войны в Грузии, Украине, Нагорном Карабахе и так далее;

не было бы никаких миграционных волн. Кто знает, может, именно в России первыми начали бы строить вертолёты, здесь возникла бы Всемирная Сеть, а российские мобильные телефоны по продажам опередили бы их азиатские и американские аналоги;

вполне возможно, русский язык был бы самым распространённым в мире;

в России торжествовали бы свобода и демократия, а также их позитивные следствия: правление умных, сменяемость власти, предприимчивость, инициативность, знание, социальная защищённость и т.д.

Что мы приобрели в результате того, что сошли с пути истории?

научились бояться. Государства, чиновника, правоохранителя. С другой стороны, привыкли надеяться не столько на свою активность и ум, сколько на государство. Патернализм стал нормой, и как его побороть — никто не знает.

растём много медленнее, чем весь мир. Часто вообще падаем, когда все растут. Объяснение — «зато мы не такие, как все».

отвыкли свободно выбирать, зато привыкли к тому, что «от нас ничего не зависит».

привыкли всех делить на «своих» и «чужих», разучились дружить и сотрудничать. Кулак и пистолет стали важнее ума и культуры.

смирились с тем, что закон для всех разный. Зато наши дети стали стремиться работать в полиции и на таможне, а не в академии наук или больнице.

перестали жить своим умом, а наша жизнь переместилась в телевизор. Телевизор, как и предрекал вождь большевиков, стал важнейшим из искусств.

стали ждать пенсии, которая якобы приведёт к счастью безделья. Труд в России стал повинностью.

Итог? Октябрь 1917-го открыл ящик Пандоры, ящик пороков, преступлений и бед, но мы помним: на дне этого ящика осталась Надежда. Наша надежда основана на знании, что история своё возьмёт. Только истории нужно помогать. Каждому. Хоть по чуть-чуть.