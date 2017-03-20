Претенденты на пост главы РАН неожиданно сняли свои кандидатуры

Претенденты на пост президента РАН Александр Макаров, Владислав Панченко и Владимир Фортов сняли свои кандидатуры на общем собрании академии.

Такому исходу предшествовала немалая интрига. Выборы президента РАН должны были пройти в Москве на этой неделе в рамках общего собрания РАН. Они были назначены на 22 марта, в среду. Полномочия действующего президента Владимира Фортова заканчивались 27 марта 2017 года. Так что всё выглядело логично. Кроме Фортова (который, к слову, был выдвинут кандидатом на новый срок Уральским отделением РАН), были выдвинуты ещё два кандидата-академика — председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований, директор Института проблем лазерных и информационных технологий Владислав Панченко и директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Александр Макаров.

Общее собрание, как и было запланировано, начало свою работу в понедельник, 20 марта. Но накануне в СМИ появилась информация о том, что выборы перенесут на осень. Об этом сообщили академик Валерий Рубакови Владимир Захаров и даже назвали того, кто будет до выборов возглавлять академию — вице-президент РАН Валерий Козлов. Самое интересное, что с инициативой переноса неожиданно выступил кандидат Владислав Панченко с группой учёных, хотя все три кандидата буквально за день перед собранием дали большие программные интервью в «Российской газете». И Панченко о выборах сказал лишь, что «они должны быть прозрачными».

Комментарий Валерий Черешнев, академик и член Президиума Российской академии наук, председатель комитета по науке и наукоёмким технологиям Госдумы: — Решение снять свои кандидатуры от претендентов прозвучало как гром среди ясного неба. Хотя они и раньше высказывались против существующего порядка выборов президента РАН, который действительно прописан не так чётко, как избрание академиков и член-корреспондентов. Сложилась ситуация, при которой у Фортова возникло явное преимущество при выборах. Потому выборы перенесли, а вот когда состоятся, ещё вопрос — через полгода или через восемь месяцев? Мы заслушали кандидатов и три доклада, а обсуждение новых сроков выборов ещё впереди…

Владимир Фортов, который вначале высказывался против переносов выборов президента, тоже вдруг поддержал эту инициативу. На собрании главный ученый секретарь президиума РАН Михаил Пальцев сообщил, что накануне по инициативе Владимира Фортова состоялась встреча кандидатов. Они обсудили ситуацию, сложившуюся перед выборами. Панченко и Макаров после этих переговоров сняли свои кандидатуры, вслед за ними и Фортов снял свою, поскольку выборы получались безальтернативными. Таким образом, они автоматически перенеслись. Фортов отметил, что за это время можно будет доработать регламент выборов президента РАН, на чём настаивают многие академики. И собрание из отчётно-выборного превратилось просто в отчётное.

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил озабоченность ситуацией, сложившейся в Академии наук. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами:

«Нам не безразлично, что происходит в крупнейшем академическом учреждении, — цитирует ТАСС Медведева. — Это же не общественный клуб, а государственная академия, которая функционирует на базе государственного имущества, тратит государственные деньги. Нужно, чтобы там коллапс не наступил», — подчеркнул премьер.