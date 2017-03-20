Майора полиции довёл до суда скальный грунт

В Каменске-Уральском передано в суд дело майора полиции, задержанного в феврале в ходе спецоперации, проведённой региональным УФСБ. Как сообщает ГУ МВД по Свердловской области, 33-летний сотрудник подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции подозревается в получении взятки в размере 50 тысяч рублей от топ-менеджера местного коммерческого предприятия. Деньги предназначались за покровительство при осуществлении незаконной добычи скального грунта. В настоящее время материалы доследственной проверки по данному факту переданы в Следственный комитет. Сам полицейский от службы отстранён. Если его вина будет доказана, то последует не только его увольнение по отрицательным мотивам, но будут также наказаны в дисциплинарном порядке его непосредственные руководители — за плохую работу с личным составом. Отметим, по данным следствия 50 тысяч рублей были лишь частью затребованной майором взятки. Всего он рассчитывал получить с коммерсантов 136 тысяч. Деньги передавались через специально выпущенную для этого пластиковую карту, на которую коммерсант должен был переводить средства. Материалы дела переданы в суд.

На автодороге Екатеринбург — Тюмень в ДТП пострадал ребёнок. Как сообщили в отделе ГИБДД по Екатеринбургу, столкновение произошло на 15 км трассы в 13:25 в понедельник, 20 марта. 27-летний водитель автомашины Volkswagen Polo, двигавшийся из города в посёлок Кольцово, отвлёкся и допустил столкновение с остановившейся на светофоре ГАЗелью. В результате ДТП пострадал четырёхлетний мальчик — пассажир иномарки, который перевозился в детском удерживающем устройстве на заднем пассажирском сидении. С места происшествия ребёнок госпитализирован в детскую горбольницу №9 с травмой головы. Как считают в полиции, от более тяжких последствий спасло то, что ребёнка перевозили по всем правилам. Подробные обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дознания.

В Серове удиравшая от погони пьяная автоледи устроила ДТП. Как сообщили в Управлении ГИБДД по Свердловской области, женщина ранее уже была лишена прав за вождение в нетрезвом состоянии, но едва ей вернули права, снова выпила и села за руль. Сообщение о том, что за рулём “приоры” находится пьяная женщина, поступило в полицию от бдительных граждан. Наряд ДПС обнаружил нарушительницу на улице Каквинской, однако дама не пожелала останавливаться и попыталась скрыться. Как сообщается, двигаясь на большой скорости женщина не справилась с управлением на одном из поворотов и допустила съезд с дороги. В результате 40-летняя женщина-водитель была доставлена в травмпункт города Серова с переломами носа и предплечья, ещё одна женщина — пассажир с сотрясением головного мозга и ушибами была доставлена в Серовскую горбольницу. В момент ДТП обе дамы не были пристегнуты ремнями безопасности. Нарушительница привлечена к административной ответственности сразу по нескольким статьям КоАП.

На Уралмаше сгорела неэксплуатируемая градирня. В Екатеринбурге в понедельник, 20 марта на территории УЗТМ произошёл пожар в помещении неэкспулатируемого помещения. Сообщение о пожаре по адресу: площадь Первой Пятилетки, поступило на пульт дежурного в 15:29. На тушение были ориентированы 5 единиц пожарно-спасательной техники, 15 человек личного состава. Огонь успел распространиться на площади 300 квадратных метров, однако уже в 17:21 был полностью потушен. Пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.