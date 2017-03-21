Опасны ли метеоусловия первой степени опасности?

На днях Уралгидрометцентр объявил о неблагоприятных метеоусловиях II степени опасности, при которых затруднено рассеивание вредных выбросов, в Каменске-Уральском и Краснотурьинске до 20 марта, а с 20 по 24 марта объявил уже I степень опасности по всей области. Звучит как-то тревожно, а что это означает, «ОГ» рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко:
— У нас в области около 100 предприятий с загрязняющими выбросами, и у них прописаны все действия на такие случаи. Третью степень опасности на моей памяти ни разу не фиксировали, чаще всего — первую, реже — вторую. Мы размещаем предупреждения у себя на сайте и сообщаем о них на каждое предприятие по электронной почте или факсом. Эти сообщения в обязательном порядке подшиваются на случай проверки Росприроднадзором, насколько правильно отреагировали предприятия на предупреждения. Первая степень опасности вещь, конечно, малоприятная, и пользы здоровью не добавит, но всё-таки не такая уж критичная. Больше всего досаждает весной пыль на дорогах, которую поднимают машины. И так будет, если не выпадут осадки, до первой зелени. За экологической ситуацией ведут наблюдение 18 наших метеорологических постов в пяти промышленных городах…
Степень опасности
Действия предприятий
Действия граждан
I степень
Снижение вредных выбросов на 15–20 процентов.
Ограничить пребывание на улице.
Проветривать только кондиционерами.
Заниматься физкультурой и спортом в закрытых комплексах.
II степень
Снижение вредных выбросов на 20–40 процентов.
Использование защитной одежды, лицевых масок и респираторов («лепесток»).
Принимать душ или делать влажное обтирание.
Обильное питьё солянощелочных растворов (минеральная вода), молока, чая, кофе.
Диетическое питание с ограничением соли и жирной пищи.
Периодическое полоскание полости рта раствором соды.
Приём витаминов группы А, В, С в повышенных дозах.
При признаках отравления — промывание желудка, приём активированного угля и антидотов.
Содержание вредных выбросов в атмосфере отслеживает и Центр экологического мониторинга минприроды области. В 13 городах установлены автоматические станции, которые в режиме онлайн передают в центр данные о вредных выбросах, и, если наблюдается превышение предельно допустимой концентрации, следует доклад в Уралгидрометцентр. Замеры производятся через каждые 20 минут, в конечном итоге вся информация, которая обновляется ежесуточно, размещается на сайте министерства.
Кстати
В Екатеринбурге автоматическая станция экологического мониторинга отечественного производства установлена на Уралмаше. Ещё одну планируется установить в этом году в районе Центрального стадиона — это уже к чемпионату мира по футболу. Видимо, чтобы фанатам легче дышалось и «болелось».
- Опубликовано в №48 от 22.03.2017