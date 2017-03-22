Областная газета
Общество 22 марта 2017, 16:03

Спонсор прогноза погоды — салон ритуальных услуг

Прогноз погоды от главного синоптика Скипидарского гидрометцентра. Иллюстрация: Максим Смагин

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В четверг 23 марта российские синоптики отмечают профессиональный праздник — День гидрометеорологической службы. Он был учреждён Указом Президента страны в 2008 году. Поэтому прогноз погоды от главного синоптика Скипидарского гидрометцентра сегодня несколько… необычный. Праздничный :)

Прослушайте или, если хотите, полюбуйтесь на прогноз погоды.

Для начала напомню краткое содержание предыдущих прогнозов. Мы предупреждали, что на смену циклону придёт антициклон, который, в свою очередь, сменит анти-антициклон. Который, в свою очередь, вытеснит с Севера обширный фронт анти-анти-антициклона. Так и вышло. Анти-антициклон был очень сильный, мощный, властный, — как раз такой, как я люблю.

Что же нас ожидает теперь? Завтра будет ясно, а послезавтра ещё не ясно. Скорее всего, ясно будет завтра про послезавтра.

Атмосферное давление составит одну атмосферу. Артериальное давление составит одну артерию.

Утром туман. Он похож на обман — потому что синий.

На рассвете тёплый восточный ветер пригонит к нам тёплое солнышко, которое пролетит над всем городом и вечером улетит на запад…

После восхода солнца установится светлая погода. Потемнение ожидается уже ближе к вечеру, не раньше.

На юго-западе страны наблюдаются горы. Там красненькая жидкость в термометрах поднимется до такой чёрточки, где с одной стороны цифра 3, а с другой 0.

Информация для мучеников села. Ставки на дождь принимаются Гидрометеоцентром из расчета 1,23:1, солнечную погоду без осадков — 1,13:1, переменную облачность — 1,09:1. Как видим, скорее всего, завтра дождя не будет, как маловероятна и солнечная погода.

Не исключены грозы. Во избежание удара молнии не советуем танцевать вокруг шестов и громоотводов.

Но на всякий случай: спонсор прогноза — салон ритуальных услуг «Ритуалочка». Поймите вместе с нашим спонсором, что все эти прогнозы — ничто на фоне вечности!..

В Москве минута в солярии — пятьдесят рублей, в Подмосковье от двадцати до двадцати двух с порывами до тридцати. В Урюпинске солярий ожидается, Скипидарск солярий обошёл стороной.

В холодильниках страны ожидаются заморозки до 0 градусов, а в морозильниках — до минус 5–10 градусов, что не может не радовать любителей жидкой прохлады.

На дорогах завтра ожидается асфальтица и лужица, сломаеца и незаводица. На улицах городов сохранятся пробки и устойчивый матерный покров толщиной в два-три этажа.

Да, что и говорить, погода дерьмовая. А потому генеральный спонсор выпуска погоды — магазин «Сантехника для жизни»!

В ближайшие дни погода сохранится, ведь совсем без погоды нельзя, верно?

  • Опубликовано в №49 от 23.03.2017
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