Палочке Коха объявили мировую войну

Флюорографию нужно проходить один раз в год. На современных цифровых аппаратах доза облучения в 10 раз меньше, чем на старых устройствах. Фото: Александр Зайцев

Сюжет Здоровье уральцев

Новости здравоохранения Свердловской области, советы врачей, истории пациентов.

В пятницу, 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Принято считать, что это болезнь бедных и обездоленных, враг, который «воюет с хижинами, но щадит дворцы». С другой стороны — в истории немало примеров, как неизлечимая чахотка отнимала жизни и августейших особ, и толстосумов, и государственных деятелей.

Несмотря на то, что сегодня в России наблюдается устойчивое снижение уровня заболеваемости туберкулёзом, от этого недуга по-прежнему на сто процентов не застрахован никто. Об этом мы поговорили с Андреем Цветковым, главным врачом Свердловского областного противотуберкулёзного диспансера.

— Исторически так сложилось, что уровень заболеваемости туберкулёзом на Среднем Урале в целом выше среднероссийского. Наш край находится, скажем так, на перепутье, через нас проходили большие потоки населения — торговцы, переселенцы, ссыльные. Кроме того, регион всегда был насыщен пенитенциарными учреждениями, тысячи заключённых в лагерях в условиях сурового содержания болели всем, что только можно вообразить. Потом они оставались здесь жить, создавали семьи, стали коренным населением…

Сегодня на уровень заболеваемости, помимо постоянных жителей, влияют и мигранты. Мы также зафиксировали возбудителей болезни у тех, кто приехал к нам с Украины, где в целом эпидемиологическая ситуация сегодня хуже, чем в России. Там в последние годы по понятным причинам практически не проводят массового профосмотра. Таких случаев не так много, но все же…

— Можно ли назвать сегодняшнюю эпидемиологическую ситуацию в регионе благополучной?

— Уже шестой год у нас сохраняется устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. Сравните: в 2011 году мы фиксировали 110,3 случая (на 100 тысяч взрослого населения), в 2015-м — 93,2, в прошлом году — 86,7. Сегодня и детская заболеваемость в два раза ниже в сравнении с тем, что было три года назад. И в целом распространённость этого недуга у нас в регионе снизилась на 20 процентов.

— Смертность от туберкулёза тоже снизилась?

— Да. В последние пять лет цифра снизилась с 17,5 случая на 100 тысяч населения до 12,7. Самое большое достижение — на 20 процентов уменьшилось число умерших в трудоспособном возрасте. Если в абсолютных цифрах, то в этом году нам удалось сохранить 122 жизни. Я считаю, это хороший показатель.

Как ни банально это звучит, но нам очень помогла налаженная система профилактических мероприятий. Вы только представьте, сегодня при профосмотрах мы выявляем более 60 процентов всех случаев заболевания! И чаще всего происходит так: у человека ничего не болит, он приходит на плановое флюорографическое обследование и с удивлением для себя узнаёт, что серьёзно болен.

Ещё один важный момент — это меры соцподдержки. У нас в 28 муниципальных образованиях приняты специальные программы. Где-то частично оплачивают проезд к месту лечения, где-то даже выдают продуктовые наборы.

— Кто сегодня чаще всего болеет туберкулёзом?

— Подавляющее число пациентов в Свердловской области — неработающие. По разным причинам. Это и пенсионеры, и инвалиды, и люди вполне трудоспособные, но социально не адаптированные, это категория мигрантов, это лица, освободившиеся из мест лишения свободы. Сюда же входят те, кто не имеют места жительства. И что интересно, в основном это мужчины — более 80 процентов заболевших. При этом не нужно забывать, что заболеть может каждый, даже вполне благополучный человек.

— Кто входит в группы риска и почему?

— Туберкулёз, как правило, на пустом месте не возникает. Должен быть контакт с возбудителем — микобактерией, и чаще всего такой контакт происходит в детстве. Если организм здоровый, он самостоятельно справляется с инфекцией. Но иногда происходит сбой в организме. Например, самый простой: ребёнок растёт, появляются гормональные сдвиги в подростковом возрасте. Вот как раз в это время могут появляться результаты контакта человека с микобактерией. Поэтому подростков мы обследуем особенно внимательно.

Или, к примеру, женщина готовится стать мамой. Во время беременности большая нагрузка на организм, и после родов у нее может проявиться туберкулёзная инфекция. Это не так часто случается, и всё же мы настоятельно рекомендуем до и после рождения ребёнка пройти флюорографию.

В группе риска люди со слабым иммунитетом, больные сахарным диабетом, с хроническими обструктивными болезнями лёгких, а также те, кто перенёс пересадку органов и тканей. И, разумеется, в особой группе те, кто употребляет психоактивные вещества.

— Можно ли заразиться туберкулёзом, скажем, в трамвае или поликлинике?

— При однократном контакте ничего не произойдёт. Контакт должен быть длительным. Сам процесс развития болезни — тоже дело не одного дня.

— Есть такое сложное с этической точки зрения решение — принудительное лечение. Применяется ли оно у нас?

— У нас есть принудительная госпитализация. Но здесь возникает проблема. Мы обращаемся с исками в суд, чтобы госпитализировать сложного пациента, который по каким-то причинам отказывается от лечения. Суд принимает решение, пациент приезжает в приёмный покой — и на этом решение суда считается выполненным. Больной может сразу уйти, и не будет никаких последствий. И нам приходится повторять весь процесс.

Закрытых учреждений для принудительного лечения у нас нет. В своё время депутаты в Алтайском крае выступали с такой инициативой, но она не получила поддержки. Может быть, когда-то мы доживём до таких изменений в законодательстве. Я считаю, что с учётом того, какую опасность эта болезнь представляет для окружающих, такая мера нужна.

— Флюорография — самый эффективный метод профилактики?

— Методов диагностики сейчас много, но если говорить о профилактике — на первом месте флюорография у взрослых, а у детей — туберкулинодиагностика и диаскинтест.

— Одно время было поветрие среди родителей, которые массово отказывались прививать новорождённых вакциной БЦЖ…

— К сожалению, сейчас детей очень рано выписывают из роддома, и там им не всегда успевают поставить эту прививку. Я считаю, пропускать её нельзя, она формирует длительный иммунитет против туберкулёза.

— Как часто туберкулёз лечат при помощи хирургического вмешательства?

— В прошлом году мы провели 125 операций, из них около 30 высокотехнологичных (например, так называемая бронхоблокация). Сейчас наши хирурги выезжают в область, консультируют больных и отбирают из них тех, кому необходимы операции. Я думаю, в этом году прирост по числу прооперированных составит около 50 процентов. Это, как правило, хронические больные, которых ещё можно оперировать.

В большинстве случаев лечение туберкулёза — это лекарственная терапия, средний курс может составлять от года до трёх.

— Во сколько бюджету обходится лечение одного больного туберкулёзом?

— Цифры разные, но если говорить о хроническом больном с множественной лекарственной устойчивостью к возбудителям, то сумма очень приличная — более полутора миллионов рублей за один курс лечения.

Государство берёт на себя социальные обязательства, а вот больные, к великому сожалению, не всегда выполняют свои обязательства перед обществом. Я говорю о тех, кто по разным причинам бросает курс дорогостоящей терапии, едва почувствовав улучшение. Но если курс прервать, формируется лекарственная устойчивость возбудителя к препаратам. Здесь снова встаёт непростой вопрос о принудительном лечении…

— Врачи собираются окончательно победить эту болезнь до 2035 года. Как вы считаете, это возможно?

— Да, есть глобальная стратегия ВОЗ, мы с большим оптимизмом смотрим вперёд и очень надеемся, что эта стратегия будет реализована.

Факты Каковы симптомы этой инфекционной болезни? Чаще всего туберкулёз возникает бессимптомно. Человек может не испытывать никакого дискомфорта. Обнаружить возбудитель может только плановый профосмотр. Существуют неспецифические симптомы: общая слабость, потливость, потеря веса, подкашливание. Если кашель продолжается более двух недель, надо обратиться к врачу. Какие бывают виды туберкулёза? Лёгочные формы этого заболевания — самые распространённые (97 процентов). Среди нелёгочных форм врачи чаще всего фиксируют туберкулёз мочеполовой системы, реже — туберкулёз глаз или кожи, головного мозга, поражения опорно-двигательного аппарата. В США зафиксирован туберкулёз сердца. Где пройти обследование? Спрашивайте в поликлинике по месту жительства. На ближайшие дни в области запланирована работа дополнительных передвижных рентгеновских установок. Список поликлиник Екатеринбурга, где можно пройти флюорографию без регистрации и прописки, смотрите на сайте oblgazeta.ru. Почему день борьбы против туберкулёза отмечают 24 марта? 24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох сообщил миру о сделанном им открытии возбудителя туберкулёза (палочки Коха). В 1905 году он получил за это Нобелевскую премию по медицине. Всемирная организация здравоохранения объявила туберкулёз национальным бедствием в 1993 году, а день 24 марта — Всемирным днём борьбы с этим опасным заболеванием. У даты есть свой знак — белая ромашка, символ здорового дыхания. Роберт Кох. Фото: wikipedia.org