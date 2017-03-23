Величайшая заслуга большевиков — создание массовой детской организации

Поднятая в салюте чуть выше головы рука демонстрировала: пионер ставит общественные интересы выше личных. Фото: alllessons.ru

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Евгения Харина, пенсионерка, в прошлом — учитель истории, г. Ревда:

— Величайшая заслуга большевиков — создание комсомола и пионерской организации (кстати, нынче — 95 лет со дня рождения пионерии). Но как же сильно это было опошлено и оболгано в последние годы! Мол, пионерская организация изжила себя. Мол, дети были политизированы сборами и линейками. А мне вспоминается другое: пионеры школы №21, где я работала, решили собрать для ревдинского совхоза столько металлолома, чтобы его хватило на трактор. Как радовались они, когда именно на пионерскую линейку, в школу, приехал этот трактор! Вспоминали, кто, кому и как помогал. Мальчишки хвалили девочек, те гордились пацанами. И было очевидно: пионерская идея проявила в каждом их лучшие качества души. Не по учебнику, а на собственном опыте они постигали силу коллективизма.

Развал пионерского движения в постперестроечной России больно ударил по психике подростков, лишив их мировоззренческих ценностей и нравственных ориентиров, лишив ощущения нужности не то что своей стране, просто — хоть кому-то рядом. Именно в это время в юношеской среде появилось то, что для этого возраста немыслимо — депрессии, суициды. Мы и сегодня наблюдаем среди подростков массу эгоцентристов. «Я крутой». «Прав только я». В результате: оскорбить учителя — запросто, чуть что не по нраву со сверстниками — в драку. Лучший друг — Интернет: там ты и вовсе герой — догнал, поймал, убил… Разорваны нравственные скрепы, которые детям, особенно в возрасте становления личности, помогали адекватно ощущать себя в коллективе. А в пионерских отрядах это было!

С тех давних пор у меня как память хранится значок «Лучшая вожатая». Мы жили на одной волне с нашими подопечными. Ребята воспринимали нас наставниками, мы ощущали ответственность за их взросление.

Да, президент страны подписал указ о возвращении пионерских традиций.

Но что было создано после 1917-го и утрачено после 1991-го, теперь нескоро возродится. Утрачен дух коллективизма — яркого, шумного, понятного и необходимого в любом возрасте.