Учимся слышать заново!

Руководитель Уральского медицинского центра восстановления слуха у взрослых и детей «Мастерская слуха» Александр Устинов. Фото: Александр Зайцев

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«ОГ» начинает цикл материалов о способах и особенностях восстановления слуха у взрослых и детей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день в мире более 500 миллионов человек имеют нарушения слуха. Число людей, страдающих такими недугами, постепенно увеличивается. О том, как помочь человеку, столкнувшемуся с такой проблемой, наш разговор с руководителем Уральского медицинского центра восстановления слуха у взрослых и детей (с рождения) «Мастерская слуха» Александром Устиновым.

– Александр Валерьевич, скажите, какие могут быть причины потери слуха или его ухудшения?

– В подавляющем большинстве случаев причиной снижения слуха являются возрастные изменения в организме человека. То есть чаще всего этим страдают люди пожилого и старшего возраста. Наш организм так устроен, что примерно в возрасте 45 лет у нас начинает снижаться острота зрения, а после 60-65 лет – острота слуха. Это естественные физиологические процессы. Их развитие, если не предпринимать никаких мер, со временем может привести к ощущению одиночества и к социальной изоляции человека.

В детском возрасте снижение слуха обусловлено в основном наследственностью, родовыми травмами и болезнями матери. В среднем эту патологию имеют один-два ребёнка на тысячу новорождённых детей. У малышей восстанавливать слух нужно начинать как можно раньше. Если ребёнок не будет слышать, он не заговорит, а это уже социальная проблема, инвалидность и сломанная судьба.

В среднем возрасте снижение слуха возможно в результате наследственных факторов (отосклероз), перенесённых травм, воспалительных процессов в ушной полости, профессиональных вредностей.

– Давайте остановимся на особенностях восстановления слуха у людей пожилого и старшего возраста.

– Как я уже сказал, основная причина снижения слуха у пожилых людей – возрастные изменения. Необходимо понять несколько важных моментов. Человечество пока не придумало ни медикаментозного, ни хирургического способа восстановления слуха. На сегодняшний день существует только один способ сохранить способность слышать – это использование цифровых слуховых аппаратов. Цифровые технологии совершили настоящую революцию в слухопротезировании. Они позволяют людям хорошо слышать до глубокой старости.

Эффективность использования цифровых технологий напрямую зависит от уровня квалификации специалиста, который занимается подбором и настройкой слухового аппарата. Специалист должен суметь задействовать все имеющиеся резервы слуха пациента и объединить их с возможностями цифровых технологий.

Современный слуховой аппарат можно сравнить с тренажёром в фитнес-зале. Он позволяет тренировать клетки головного мозга, которые отвечают за слух. Из-за снижения его остроты человек начинает забывать звуки определённой частоты, происходит нарушение разборчивости речи собеседника. Поэтому чем раньше человек, страдающий нарушением слуха, начнёт использовать слуховой аппарат, тем более хороший слух он будет иметь в будущем.

– Но мне приходилось слышать иное мнение: чем позже человек начинает пользоваться слуховым аппаратом, тем лучше…

– Это справедливо только относительно аналоговых слуховых аппаратов, которыми пользовались раньше. Такие приборы являлись обычными усилителями звука, в которых с помощью колёсика человек мог увеличивать громкость. При этом одновременно усиливались абсолютно все окружающие звуки, в том числе посторонние шумы. Это приводило к многочисленным травмам органа слуха, и через два-три года пользования таким аппаратом человек терял слух полностью. С появлением цифровых технологий ситуация кардинально изменилась.

Цифровые слуховые аппараты – чрезвычайно умные устройства с массой полезных функций. Специалист настраивает их с помощью компьютера, учитывая индивидуальные особенности слуха конкретного пациента. Таким образом, аппарат усиливает только те звуковые частоты, которые человек не слышит. В результате восприятие окружающих звуков становится комфортным и естественным, разборчивость речи собеседника восстанавливается. Постепенно человек просто забывает, что у него есть слуховой аппарат.

Настройка цифрового слухового аппарата – настоящее искусство, её можно сравнить с настройкой сложного музыкального инструмента. К сожалению, очень немногие пожилые люди знают о современных достижениях в этой сфере. Они находятся в плену собственных иллюзий и заблуждений, продолжают испытывать страдания, вызванные нарушенным слухом, и приносить страдания окружающим, ведь общаться с таким человеком непросто. Хотя решить проблему несложно.

– Сейчас много всевозможных медицинских учреждений, государственных и частных. Как правильно выбрать медицинский центр для восстановления слуха?

– Прежде всего центр должен иметь медицинскую лицензию по специальности «сурдология-оториноларингология». К сожалению, в нашей стране торговать слуховыми аппаратами может любой желающий, в том числе и не имеющий к медицине никакого отношения. Но первый и главный шаг в процессе восстановления слуха – его правильная диагностика. Для этого необходимо медицинское образование, специальные знания и специальная дорогостоящая аппаратура. Современные технологии столь стремительно развиваются, что специалисты центров слухопротезирования не всегда за ними успевают, а это непосредственно сказывается на качестве предоставляемых услуг. Поэтому важным критерием являются отзывы пациентов, уже прошедших этот путь и вернувших себе хороший слух.

Отмечу, что в наших центрах диагностика слуха у пожилых людей, подбор и настройка слуховых аппаратов проводится абсолютно бесплатно. Специалисты используют в своей работе авторские методики и технологии, на которые получен патент РФ на изобретение.