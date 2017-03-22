Продолжительность жизни россиян должна увеличиться

Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Фото: kremlin.ru

В Москве на Совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам, заседание которого состоялось 21 марта, Президент РФ Владимир Путин заявил, что есть все возможности, чтобы увеличить среднюю продолжительность жизни в России к 2025 году до 76 лет. Об этом сообщает kremlin.ru.

В настоящее время средняя продолжительность жизни населения составляет 72 года. Владимир Путин отметил, что в стране наблюдается положительная динамика этого показателя.

За 12 лет показатель увеличился в среднем на 6,5 года, у мужчин — на 7,7 года, у женщин — на 4,6 года. «Однако показатели смертности в трудоспособном возрасте несколько настораживают», — добавил глава государства.

На заседании совета также обсуждали вопросы здравоохранения. Владимир Путин потребовал повысить качество и доступность медицинской помощи и избавить пациентов от очередей и хамства в регистратуре.