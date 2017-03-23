Из программы диспансеризации хотят исключить УЗИ и анализы крови

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В начале года Министерство здравоохранения РФ представило проект приказа «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определённых групп взрослого населения». В проекте документа, который должен вступить в силу с 2018 года, говорится об исключении из программы диспансеризации таких исследований, как клинический и биохимический анализы крови, общий анализ мочи и УЗИ органов брюшной полости и малого таза.

Все изменения, которые вносились в программу диспансеризации прежде, были направлены на расширение перечня обследований.

Как отметил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов, анализы, которые хотят исключить из программы, не проводятся с целью скрининг-обследования населения ни в одной стране мира, и их проведение не включено в рекомендации ВОЗ, пишет издание «Медвестник».

Эксперты Фонда независимого мониторинга «Здоровье» обратились в Мин­здрав с просьбой разъяснить причину исключения этих основных клинических обследований. В ответе министерства фонду говорится, что данные анализы имеют низкую частоту впервые выявленной патологии и могут сопровождаться различными осложнениями. Кроме того, ложноотрицательные результаты могут вызывать необоснованную уверенность граждан в отсутствии у них заболевания, а ложноположительные результаты могут приводить к не­обоснованному беспокойству, в худшем случае – к назначению несоответствующего лечения.

– Документ пока не принят. Он обсуждается медицинским сообществом, при этом существуют разные точки зрения, – заявила «ОГ» главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Свердловской области Светлана Глуховская. – На мой взгляд, проводить названные анализы с целью скрининга, то есть массового обследования, нет смысла. Если у пациента есть жалобы или, допустим, результаты анализов крови и мочи нужны, чтобы уточнить диагноз, врач назначит эти обследования, и они будут проведены бесплатно. Считаю такой подход к проведению диспансеризации более правильным и рациональным. Для меня как для специалиста по медицинской профилактике важно другое: чтобы работодатели предоставляли работникам время для прохождения плановых профилактических медосмотров. Мы проводили анкетирование и выяснили, что 15 процентов граждан не прошли диспансеризацию, потому что не имели возможности покинуть рабочее место.