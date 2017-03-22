Министр Вероника Скворцова встанет во главе мирового здравоохранения

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Фото: 1tv.ru

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Глава Минздрава РФ номинирована на пост председателя 70-й Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Ассамблея здравоохранения – высший руководящий орган Всемирной организации здравоохранения. Главной её функцией является определение общих политических направлений деятельности ВОЗ. На каждой очередной сессии Ассамблея избирает председателя и пять заместителей, которые сохраняют свои полномочия в течение года до избрания преемников. Согласно правилам и сложившейся практике, кандидатуру председателя по очереди предлагают разные регионы планеты, в этом году кандидатуру выбирала Европа.

Как отметила директор Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанна Якаб, решение о номинации профессора Скворцовой было мотивировано её известностью и опытом, а также лидирующей ролью России во многих направлениях здравоохранения в Европейском регионе и мире. За Веронику Скворцову единогласно проголосовали представители 59 европейских стран.

Ассамблея здравоохранения назначает генерального директора ВОЗ, контролирует финансовую политику организации, рассматривает и утверждает проект программного бюджета. Она рассматривает доклады Исполнительного комитета и даёт ему указания по вопросам, которые могут требовать изучения и дальнейших действий.

– Будут выборы нового генерального директора, и я как председатель должна буду подписать контракт и провести эти выборы, после подписания контракта быть персональным эдвайзером* и помогать работе исполнительной власти, генеральному директору. Фактически председатель Генеральной Ассамблеи – это законодательная, всемирная власть в здравоохранении, она на год переходит к нам, – рассказала журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

* От англ. «adviser» – советник.