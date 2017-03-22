Духовные управления мусульман на Среднем Урале объединились для противодействия радикальным течениям

Соглашение подписали духовные лидеры трёх централизованных религиозных организаций — (слева направо) председатель, муфтий Абдуль Куддус, председатель, имам-ахунд хазрат Радифулла Гиндуллин и председатель Фарит Набиуллин. Фото: Павел Ворожцов

Вчера в городе Берёзовском, в Алтын-мечети состоялось знаковое для мусульман области событие — председатели трёх духовных управлений мусульман Среднего Урала подписали соглашение о создании консультативного совета для решения общих задач по просвещению жителей области, исповедующих ислам, и противодействию радикальным течениям.

Объединение религиозных организаций — а речь идёт о Региональном духовном управлении мусульман Свердловской области, Мусульманском духовном собрании Свердловской области и Духовном управлении мусульман Свердловской области (Центральном муфтияте) — будет способствовать распространению традиционного ислама, религиозному воспитанию в регионе.

Нужно отметить, что подписание соглашения стало первым шагом на пути к объединению религиозных мусульманских общин Свердловской области, являющихся сторонниками укрепления в регионе традиционных устоев в исламе.

Двери открыты для сотрудничества и для других мусульманских централизованных религиозных организаций. Фото: Павел Ворожцов.

— Так сложилось, что на территории области работают несколько духовных управлений мусульман. Настало время объединить усилия. В региональном духовном управлении мусульман области хорошо налажена образовательная программа — открыта Школа имамов в духовно-просветительском центре. В Центральном муфтияте, которым я руковожу, получила развитие просветительская работа — мы уже не первый год организуем выездные семинары с жителями региона, где объясняем им истинное толкование ислама и рассказываем, как защититься от вербовочной деятельности, от влияния деструктивных сект. Вместе мы сможем осуществить ещё более масштабные проекты, в том числе по противодействию экстремизму, — сказал во время подписания соглашения председатель Центрального муфтията муфтий Абдуль Куддус.

Как отметил руководитель Регионального духовного управления мусульман Свердловской области Радифулла Гиндуллин, участники совета в своей деятельности руководствуются последними декларациями форумов и богословских конференций российского мусульманского духовенства, а их просветительская работа проводится на платформе традиционных религиозно-идеологических положений Корана:

— Не секрет, что в связи с последними геополитическими событиями у многих возникает вопрос: «Откуда у тех, кто называет себя мусульманами, такая жестокость, откуда такие чудовищные явления, как ИГИЛ (организация, запрещённая на территории России. — Прим. ред.), ваххабизм и терроризм? Дело в том, что в любой религии есть генеральная линия и сектантство, то есть отклонение в ту или иную сторону. Трагедия современной мусульманской уммы заключается в том, что богословское мнение одной из сектантских групп пытаются навязать всей общине как единственно верное. На борьбе именно с этим явлением мы сконцентрируем свою работу…

Участники подписания ожидают, что в консультативный совет в будущем вступят и представители остальных мусульманских обществ, действующих на территории региона, что позволит устранить иное толкование исламских учений и ещё более плотно объединиться в просветительской деятельности.

Ожидается, что консультативный совет духовных управлений мусульман области будет содействовать просвещению молодёжи, миссионерской и благотворительной деятельности, оказывать помощь нуждающимся.