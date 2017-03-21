Пенсионер-пироман из Краснотурьинска предстанет перед судом

Уголовное дело в отношении
На автодороге Екатеринбург — Каменск-Уральский под колёсами грузовика погиб пешеход. Как сообщили в управлении ГИБДД, наезд произошёл вечером в понедельник, 20 марта на 61 км. Установлено, что
Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) отчиталась о диспансеризации, которую не проводила. Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, заведующая ФАП в 2015 году с целью улучшения показателей результативности своей работы по диспансеризации населения, а также получения стимулирующей выплаты в связи с выполнением плана, внесла в официальные документы (медицинские карты, талоны пациентов, карты учёта диспансеризации) заведомо ложные сведения о якобы пройденной гражданами диспансеризации. Точное количество людей, якобы прошедших диспансеризацию, будет установлено в ходе расследования. По факту служебного подлога в ФАП село Дымковское по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело, максимальное наказание, которое грозит
На автодороге Серов — Ивдель в ДТП погиб шестилетний ребёнок. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, трагедия произошла вечером в понедельник, 20 марта. Примерно в 21:50 на 90 км автодороги Серов — Ивдель водитель автомобиля KIA Optima не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части и столкновение с бетонной опорой. В машине в момент ДТП находились четыре человека — водитель, его жена и двое детей, 6 лет и 11 месяцев. Как установили сотрудники ГИБДД взрослые ехали не пристегнувшись ремнями безопасности, дети — без специальных удерживающих устройство. В результате