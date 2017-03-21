Пенсионер-пироман из Краснотурьинска предстанет перед судом

Уголовное дело в отношении 61-летнего жителя Краснотурьинска Николая Зарубина передано в суд. Как сообщает прокуратура Свердловской области, мужчина обвиняется в умышленном поджоге 6 садовых домиков и одной хозяйственной постройки. По версии следствия, все преступления Зарубин совершил летом прошлого года будучи в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина обливал домик или хозяйственную постройку бензином, после чего поджигал. Ущерб, который пенсионер таким образом нанёс хозяевам дачных участков, составил более 1 млн 400 тыс. рублей. Сейчас поджигателю грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Кроме того, потерпевшие от рук пиромана потребовали возместить причинённый им ущерб.

На автодороге Екатеринбург — Каменск-Уральский под колёсами грузовика погиб пешеход. Как сообщили в управлении ГИБДД, наезд произошёл вечером в понедельник, 20 марта на 61 км. Установлено, что 57-летний мужчина переходил проезжую часть дороги по ходу движения транспортного средства. Как отмечают в полиции, двумя часами ранее, в отношении данного пешехода сотрудниками ДПС уже был составлен протокол за нарушение правил дорожного движения (статья 12.29 КоАП РФ).

Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) отчиталась о диспансеризации, которую не проводила. Как сообщает следственное управление СКР по Свердловской области, заведующая ФАП в 2015 году с целью улучшения показателей результативности своей работы по диспансеризации населения, а также получения стимулирующей выплаты в связи с выполнением плана, внесла в официальные документы (медицинские карты, талоны пациентов, карты учёта диспансеризации) заведомо ложные сведения о якобы пройденной гражданами диспансеризации. Точное количество людей, якобы прошедших диспансеризацию, будет установлено в ходе расследования. По факту служебного подлога в ФАП село Дымковское по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело, максимальное наказание, которое грозит 62-летнему медработнику — вплоть до 2 лет лишения свободы.