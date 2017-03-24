Тагильчане собрали на лечение ребёнка 10 млн рублей

В рамках акции фотография Миши облетела весь город. Фото: из личного архива семьи Гулиных

На следующей неделе тагильчанка Юлия Гулина с двухлетним сыном Мишей на год улетают в США. Во Флориде их ждёт хирург-ортопед Дрор Пэйли, заверивший, что мальчик, имеющий редкую врождённую патологию, пойдёт в школу на своих ногах. Беда ребёнка объединила тагильчан разных возрастов и социальных статусов. На первый этап лечения тагильчане собрали семье Гулиных 10 миллионов рублей.

Гулины — обычная тагильская семья с двумя детьми. Глава семейства Юрий работает инженером на металлургическом заводе, его жена Юлия — в декретном отпуске. На 23-й неделе беременности у тагильчанки Юлии Гулиной обнаружили порок развития плода. Аппарат УЗИ показал, что на левой ножке мальчика восемь пальцев. Родителей успокоили, что можно будет сделать косметическую операцию. Но диагноз родившегося в мае 2015 года ребёнка оказался куда серьёзней: отсутствие большой берцовой кости и надколенника и удвоение малой берцовой кости.

Родители обращались в клиники Екатеринбурга, Кургана и Ярославля, но им там не смогли помочь и рекомендовали специализирующийся на реконструкции стопы Санкт-Петербургский институт имени Турнера. После обследования консилиум специалистов посчитал хирургическое вмешательство бесперспективным и предложил ампутацию с последующим протезированием.

Тогда Гулины решили найти в Интернете товарищей по несчастью. Выяснилось, что такой врождённый порок встречается крайне редко. В России было зафиксировано всего 18 случаев. Большинство шагают по жизни на протезах, но четверо малышей были успешно прооперированы в медицинском центре Святой Марии в Уэст Палм Бич. Реконструкцию конечностей там проводит доктор Дрор Пэйли.

— В своё время я прошёл обучение в СССР в клинике Гавриила Илизарова, усовершенствовал его аппарат. Работаю с врождёнными патологиями. У Миши Гулина сложные деформации, предстоит серьёзное и продолжительное лечение, — рассказал о своих планах тагильчанам по скайпу Дрор Пэйли.

Полная стоимость лечения Миши составляет 20 миллионов рублей. На первую операцию с последующей реабилитацией клиника запросила половину суммы. И супруги начали сбор. На просьбу о помощи из Минздрава РФ они получили отказ. Благотворительные фонды обещали подключиться к финансированию, когда уже будет собрано 70 процентов от необходимой суммы.

Супруги, продав гараж и автомобиль, обратились за денежной помощью к тагильчанам. Местные журналисты объявили акцию «МишаХоди», к которой подключились горожане. Предприятия делали солидные взносы, пенсионеры отдавали по 50–100 рублей, дети мастерили игрушечных мишек и реализовывали их на ярмарках. Заразительным оказались и личные примеры. Свой взнос с обращением к жителям сделал мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, акцию поддержали 12 тысячами рублей городские депутаты. Когда в копилку опустил деньги главный полицейский Ибрагим Абдулкадыров, за ним последовали не только его подчинённые, но и бойцы Росгвардии, вневедомственной охраны.

В итоге тагильчане собрали 10,1 миллиона рублей. После отъезда акция продолжится. Два местных театра объявили о благотворительных спектаклях, в городе по-прежнему проводятся мастер-классы и фотосессии, сбор от которых идёт на счёт Гулиных. В дальнейшем должны подключиться и обещавшие помощь федеральные фонды.