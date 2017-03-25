Областная газета
Общество 25 марта 2017, 03:00

Самое главное, что было обретено после 1917 года, — ощущение единства.

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100 монологов о революции
Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».



Владимир Фетисов, ветеран труда, г. Среднеуральск:

— Многие историки, в том числе и выступающие в этой рубрике, стараются внушить мысль, что вовсе и не было 100 лет назад никакой революции, а был обыкновенный переворот. Но я из тех, кто убеждён: революция — неопровержимый факт, ознаменовавший крах монархизма, царской династии Романовых. Именно революция отрезвила Англию, Германию, Америку, Францию и иже с ними, кто вынашивал не самые миролюбивые планы в отношении России, стараясь её подчинить. Не тут-то было! Пережив революцию, выстояв в Гражданской войне, Россия превратилась в крупнейшую индустриальную державу. И самое главное, что было обретено после 1917 года, — ощущение единства. Каждого человека со всей страной. Географически, этнически, культурно очень далёких друг от друга, самостоятельных регионов — с единой семьёй народов. Это же были не пустые слова — про «единую семью народов»! Мы и сегодня вспоминаем то время с ностальгией.

С каким энтузиазмом строились заводы, электростанции. А освоение целинных земель?! Даже при «минусах» организации этой кампании сколько миллионов(!) гектаров плодородных земель было поднято в Казахстане, Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. «Человек человеку — друг, товарищ и брат» — по таким принципам жил советский народ. И я уж не говорю про социальное равенство, бесплатную медицину и образование, гарантированное право на труд и отдых, что появилось после революции (об этом в рубрике уже упоминали многие авторы).

Народ-победитель как никогда был сплочён после войны. В кратчайшие сроки, движимые чувством коллективизма и единения со своей страной, люди восстанавливали города, предприятия. Помню: в конце 1940-х — начале 1950-х регулярно снижались цены на продукты и промышленные товары. Ежегодно! 1947-й, 1948-й, 1949-й, 1950-й, 1951-й, 1952-й, 1953-й, 1954-й. До сих пор ни в одной стране мира в таких масштабах и с такой регулярностью не было хотя бы повторено это достижение советского социализма. В этом уникальность и даже величие той эпохи. Правда, тогда не было такого изобилия, как сейчас, зато было всё натуральное и доступно всем.

Это — о том, что духовно (и экономически) наша страна приобрела после революции. А что утратила? К сожалению, именно это же, на мой взгляд, и утратила — духовное единство страны. Правда, уже спустя 100 лет после той революции. После развала СССР современные власть имущие загородились от народа высоченными заборами, создали для себя «оазисы роскоши» на Рублёвках и за рубежом. Вновь — социальное неравенство. А ведь именно против него поднялась Россия в 1917-м.

  • Опубликовано в №51 от 25.03.2017 
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