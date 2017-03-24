Первоуральская пенсионерка катала внука на снегокате, привязанном к бамперу машины

В Первоуральске 63-летняя женщина катала 13-летнего внука на снегокате, привязанном к бамперу автомобиля. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, по данному факту проведена проверка и нарушительница привлечена к административной ответственности. В ходе проверки было установлено, что 19 марта бабушка, поддавшись на уговоры внука, согласилась прокатить его, привязав лямку снегоката к бамперу автомашины Lada Granta. Необычный способ катания был заснят на видео и опубликован в сети Интернет, что и стало основанием для проверки. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал, но в полиции напомнили: в соответствии с Правилами дорожного движения перевозка людей вне кабины транспортного средства категорически запрещено.
В Екатеринбурге сгорел круглосуточный цветочный павильон. Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, сообщение о возгорании на улице Щорса поступило в отдел полиции № в 3:35 в ночь на пятницу, 24 марта. В момент возгорания в павильоне находилась женщина-реализатор, она не пострадала. На место выезжали сотрудники полиции. Следственнно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, были изъяты съемки с камер наблюдения. Полицией организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к данному инциденту. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
Инкассатор из Первоуральска проиграл более 4 миллионов рублей в интернет-казино. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, в отдел полиции обратился руководитель инкассаторской организации, который заявил, что похищена крупная денежная сумма. По подозрению в совершении преступления был задержан 28-летний работник организации, который признался в содеянном и пояснил, что указанную сумму похитил в течение нескольких дней специально для игры в интернет-казино. Похищенное, с его слов, он собирался незаметно вернуть после выигрыша. Сейчас эта версия проверяется следователями. Уголовное дело в отношении игромана заведено по статье 160 УК РФ — «присвоение в особо крупном размере». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.
В Серове полицейские по горячим следам раскрыли кражу имущества из автомашины. По данным правоохранительных органов, в дежурную часть Серовского отдела полиции обратился местный житель. Мужчина заявил, что из его автомобиля УАЗ, припаркованного во дворе дома на улице Заславского, неизвестный похитил имущество на общую сумму около 10 тысяч рублей. В результате проверочных мероприятий сотрудниками полиции в комиссионном магазине была обнаружена похищенная из машины магнитола. Практически тут же 21-летний подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. При молодом человеке находилась часть похищенного имущества — остальное сыщики нашли по месту проживания молодого человека. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ — «кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.