Первоуральская пенсионерка катала внука на снегокате, привязанном к бамперу машины

В Первоуральске 63-летняя женщина катала 13-летнего внука на снегокате, привязанном к бамперу автомобиля. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, по данному факту проведена проверка и нарушительница привлечена к административной ответственности. В ходе проверки было установлено, что 19 марта бабушка, поддавшись на уговоры внука, согласилась прокатить его, привязав лямку снегоката к бамперу автомашины Lada Granta. Необычный способ катания был заснят на видео и опубликован в сети Интернет, что и стало основанием для проверки. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал, но в полиции напомнили: в соответствии с Правилами дорожного движения перевозка людей вне кабины транспортного средства категорически запрещено.

В Екатеринбурге сгорел круглосуточный цветочный павильон. Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, сообщение о возгорании на улице Щорса поступило в отдел полиции № в 3:35 в ночь на пятницу, 24 марта. В момент возгорания в павильоне находилась женщина-реализатор, она не пострадала. На место выезжали сотрудники полиции. Следственнно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, были изъяты съемки с камер наблюдения. Полицией организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к данному инциденту. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Инкассатор из Первоуральска проиграл более 4 миллионов рублей в интернет-казино. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, в отдел полиции обратился руководитель инкассаторской организации, который заявил, что похищена крупная денежная сумма. По подозрению в совершении преступления был задержан 28-летний работник организации, который признался в содеянном и пояснил, что указанную сумму похитил в течение нескольких дней специально для игры в интернет-казино. Похищенное, с его слов, он собирался незаметно вернуть после выигрыша. Сейчас эта версия проверяется следователями. Уголовное дело в отношении игромана заведено по статье 160 УК РФ — «присвоение в особо крупном размере». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.