Бывший полицейский признан виновным в покушении на мошенничество

Свердловский областной суд признал бывшего полицейского 39-летнего Евгения Исаева виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По данным пресс-службы облсуда, ему назначено наказание в виде 3 лет колонии общего режима. Как пояснили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Свердловской области, в июне 2016 года подсудимый заявил одной из своих знакомых, что за денежное вознаграждение в размере 1,5 млн рублей он может якобы поспособствовать принятию следователями решения об отказе в возбуждении уголовного дела. В действительности, Евгений Исаев не имел никакого отношения к проверочным мероприятиям и не мог оказать какого-то влияния на принятие процессуального решения. Сотрудники ФСБ задержали его при получении первой части взятки — 200 тыс. рублей. По решению суда, он лишён специального звания «майор полиции» и ведомственных наград.

— К изобличению должностного лица сразу же после задержания подключились сыщики собственной безопасности ГУ МВД РФ по Свердловской области, которые совместно с коллегами из ФСБ и окружного следственного комитета осуществляли мероприятия по сбору доказательственной базы. После вступления приговора суда в законную силу, Евгений Исаев будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Непосредственных руководителей Исаева ожидает строгая дисциплинарная ответственность за упущения в воспитательной работе с личным составом по антикоррупционной составляющей. Процесс очищения гарнизона свердловской полиции от всевозможных предателей интересов системы МВД России в ежедневном режиме осуществляется собственными силами оперативных подразделений, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

35 человек эвакуировали сотрудники МЧС из загоревшегося здания Свердловской областной клиники неврозов на улице Рощинской в Екатеринбурге. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области, сегодня днём загорелась внешняя отделка здания. В результате, пришлось срочно эвакуировать 26 пациентов и 9 работников клиники. Пожар потушили в течение 15 мин. Пострадавших нет.