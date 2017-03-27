Бывший полицейский признан виновным в покушении на мошенничество

Свердловский областной суд признал бывшего полицейского
— К изобличению должностного лица сразу же после задержания подключились сыщики собственной безопасности ГУ МВД РФ по Свердловской области, которые совместно с коллегами из ФСБ и окружного следственного комитета осуществляли мероприятия по сбору доказательственной базы. После вступления приговора суда в законную силу, Евгений Исаев будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Непосредственных руководителей Исаева ожидает строгая дисциплинарная ответственность за упущения в воспитательной работе с личным составом по антикоррупционной составляющей. Процесс очищения гарнизона свердловской полиции от всевозможных предателей интересов системы МВД России в ежедневном режиме осуществляется собственными силами оперативных подразделений, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.
35 человек эвакуировали сотрудники МЧС из загоревшегося здания Свердловской областной клиники неврозов на улице Рощинской в Екатеринбурге. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области, сегодня днём загорелась внешняя отделка здания. В результате, пришлось срочно эвакуировать 26 пациентов и 9 работников клиники. Пожар потушили в течение 15 мин. Пострадавших нет.