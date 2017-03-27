Областная газета
Общество 27 марта 2017, 20:07

Войска Росгвардии отметили первую годовщину

Россия впервые отметила День войск Национальной гвардии. В Екатеринбурге по случаю праздника прошла череда торжественных мероприятий. На первую годовщину откликнулась и «Областная газета». Вдохновившись проектом «Вместе», в рамках которого мы еженедельно рассказываем об отдельно взятом муниципалитете, мы предлагаем читателю подборку материалов о том, чем сегодня живут войска Росгвардии на Среднем Урале.

Рассказывает Константин Шуршин, начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Свердловской области, полковник полиции:

— Управление, которым я руковожу, — новая структура. Это федеральный орган исполнительной власти, который имеет конкретные задачи и который осуществляет общее руководство над подразделениями, перешедшими в состав Росгвардии, — вневедомственной охраной, подразделениями лицензионно-разрешительной работы, мобильными отрядами особого назначения, спецотрядами быстрого реагирования и рядом других. Действуем мы в интересах одной общей цели: охрана общественного порядка и общественной безопасности, снижение количества преступлений. Структурно входим в Уральский округ войск национальной гвардии РФ, но практически в ежедневном режиме работаем в тесном взаимодействии со всей системой правоохраны, в которую входят МВД, ФСБ, СК, как территориальный, так и военный, прокуратура, с которой мы совместно регламентируем работу по контролю частных охранных организаций. Важный аспект нашей деятельности — контроль предприятий по линии топливно-энергетического комплекса. Наша работа — это постоянный непосредственный контакт с органами власти. Результат общего взаимодействия — безопасность нашего общества, каждого гражданина. Важно понимать, достичь этого результата можно лишь сообща, выстроив чёткую взаимосвязь между всеми структурами и ведомствами. Роль территориального органа Росгвардии в этой системе — наладить оперативное реагирование на все вызовы обстановки.

Быть у истоков создания нового силового ведомства почётно и достойно уважения для любого офицера. Своё назначение на должность руководителя Управления Росгвардии расцениваю как знак высокого доверия, оказанного мне, и возможность реализовать имеющийся жизненный опыт и профессиональный потенциал. В Свердловской области я служу уже более двадцати лет. Знаю людей, их возможности. А это важно при подборе и расстановке кадров как внутри управления, так и при взаимодействии новой структуры с подразделениями других силовых ведомств на территории Екатеринбурга и Свердловской области в целом.

1 октября 2016 года — можно взять за точку отсчёта, потому что с этого момента управление начало действовать как самостоятельная единица. За это время сотрудниками Федеральной службы вой-ск национальной гвардии по Свердловской области по подозрению в совершении преступлений задержано 2 408 граждан, из них 44 человека, находившихся в федеральном розыске. Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы выявили 1 657 административных нарушений в сфере оборота оружия...

Каждый из нас выбрал свой путь. Наш — охранять общественный порядок, пресекать противоправные действия, бороться с теми, для кого закон не писан. Наши патрули и группы задержания круглосуточно находятся на службе и обеспечивают спокойный сон и нормальную жизнедеятельность. Мы всегда на страже!

  • Опубликовано в №52 от 28.03.2017 под заголовком «Область может быть спокойна»
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