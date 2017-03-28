«В отпуск ходим всем оркестром»

Музыкальные вкусы аудитории и разновозрастного коллектива оркестра разнообразны, поэтому для выступлений подбирают репертуар, интересный всем. Фото: Алла Авдеева

Оркестр штаба Уральского округа войск национальной гвардии РФ меняет стереотип о том, что военные оркестры играют только марши и вальсы. Аудиторию музыканты зажигают разножанровыми произведениями — от классики, русского народного творчества и джаза до современных хитов и даже этнической музыки.

Едва вернувшись из турне по городам Северного Урала, музыканты вовсю разучивают новую композицию к фестивалю военных оркестров «Эскери Керней» в Казахстане. Военные церемонии, культурно-массовые мероприятия, конкурсы и фестивали — у артистов расписаны на весь год.

Самый юный участник, кларнетист Илья Ильиных, — студент Уральской государственной консерватории. Самым опытным — около семидесяти. Среди «старожилов» оркестра — Владимир Мансуров, который 30 лет преподавал класс гобоя в музыкальном училище и был ведущим гобоистом в Театре оперы и балета, и трубач Александр Котляров, когда-то аккомпанировавший Владимиру Высоцкому. Есть и семейная династия. Пять лет в составе коллектива — солистка оркестра Олеся Слукина, отец которой играл на саксофоне в этом же оркестре.

— Не все наши музыканты являются военнослужащими — это проблематично даже в крупных городах, но все имеют отличную строевую подготовку и высокую квалификацию: почти три четверти оркестра — с высшим музыкальным образованием, — говорит начальник оркестра подполковник Валерий Беликов.

Сам руководитель коллектива окончил военно-дирижёрский факультет Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Будучи студентом, четыре года работал в знаменитой «Табакерке».

— Олег Табаков ставил спектакль «Последние» по пьесе Горького и искал небольшой оркестр. Обратились к нам на факультет, и руководство поручило мне организовать музыкантов, — вспоминает Валерий Беликов. — За это время я многому научился: узнал, как функционирует сцена, как работает свет и звук, как налаживать эмоциональный контакт с залом.

Каждый участник, по словам Валерия Беликова, незаменим. Даже в отпуск военный оркестр уходит одновременно: если кого-то не будет, профессионалам это будет заметно.

— Форматируем для исполнения духовым оркестром и симфонии Баха, и джазовые композиции Дюка Эллингтона, и советские шлягеры, — резюмирует Валерий Беликов. — Однажды выступали вместе с ансамблем этнических инструментов из Кении. К сожалению, не хватает современных российских патриотических песен. Пока в нашем арсенале репертуар внутренних войск. Но мы изменились… А новых песен пока мало.

Кстати В 1991 году на базе оркестра был создан биг-бэнд — лауреат многочисленных джазовых фестивалей и конкурсов, дважды выступавший совместно с оркестром ВВС США имени Миллера.