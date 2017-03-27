Учреждены награды Росгвардии

Ведомственные награды Росгвардии. Фото: rosgvard.ru

Приказом директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова накануне первого профессионального праздника гвардейцев учреждены ведомственные награды.

К ним относятся звание «Почётный сотрудник Росгвардии», почётная грамота и благодарность главнокомандующего войсками национальной гвардии, а также ведомственные знаки отличия. Всего 11 медалей и три нагрудных знака.

В число наград входят медали «За боевое отличие», «За проявленную доблесть» (I и II степеней), «За разминирование», «За спасение», «Ветеран службы», «За боевое содружество», «За заслуги в укреплении правопорядка», «За заслуги в труде», «За отличие в службе» (I, II и III степеней), «За особые достижения в учёбе», «За содействие», а также нагрудные знаки «За отличие в службе в особых условиях», «За отличие в службе» (I и II степеней) и «Участник боевых действий».

Разработка наград велась Геральдическим советом Росгвардии.