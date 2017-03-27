Областная газета
Общество 27 марта 2017, 20:16

В отдельном отряде специального назначения «Урал» почтили память погибших бойцов

День памяти состоялся в отдельном отряде специального назначения «Урал» Уральского округа Росгвардии. Военнослужащие вспоминали сослуживцев, погибших при исполнении воинского долга.

— Ежегодно мы собираемся здесь, чтобы вспомнить ребят — наших братьев, сыновей, мужей, отцов… Война жестока, она не щадит никого, — открыл памятное мероприятие начальник штаба отряда подполковник Дмитрий Битюков. — Они навсегда останутся с нами в одном строю...

Памятные мероприятия продолжились на городском кладбище, где похоронены большинство погибших бойцов отряда — участников боёв под чеченским селом Комсомольское в марте 2000 года.

  • Опубликовано в №52 от 28.03.2017
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