В отдельном отряде специального назначения «Урал» почтили память погибших бойцов

День памяти состоялся в отдельном отряде специального назначения «Урал» Уральского округа Росгвардии. Военнослужащие вспоминали сослуживцев, погибших при исполнении воинского долга.

— Ежегодно мы собираемся здесь, чтобы вспомнить ребят — наших братьев, сыновей, мужей, отцов… Война жестока, она не щадит никого, — открыл памятное мероприятие начальник штаба отряда подполковник Дмитрий Битюков. — Они навсегда останутся с нами в одном строю...

Памятные мероприятия продолжились на городском кладбище, где похоронены большинство погибших бойцов отряда — участников боёв под чеченским селом Комсомольское в марте 2000 года.