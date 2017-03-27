Сержант, винтовка и баллистический калькулятор

В Екатеринбурге по случаю праздника прошла череда торжественных мероприятий. Фото: Ольга Бельская

Боевая подготовка в Уральском округе войск национальной гвардии не останавливается ни на минуту. Только что завершился учебный сбор снайперов спецподразделений территориальных органов Свердловской и Курганской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. В течение недели лучшие стрелки продемонстрировали своё мастерство в непростом искусстве меткого поражения целей.

Палец нащупывает спусковой крючок. СВД — снайперская винтовка Драгунова — оружие надёжное, проверенное. Впереди — заснеженное мишенное поле. Солнце ещё не достигло зенита. Дует лёгкий ветерок, небо чистое. Для сержанта полиции Николая Терентьева — это не просто описание погоды, а условия стрельбы. Он снайпер. Его задача — метко поражать указанные цели. Поправка на ветер, на солнце. В голове прокручиваются все возможные варианты полёта пули. Иной математик позавидует скорости вычислений профессионального стрелка.

Николай Терентьев — боец ОМОНа управления Росгвардии по Свердловской области. Вылазок в горы в ходе контртеррористических операций на его счету немало. И каждая — с риском. И всегда — с результатом. Кичиться числом ликвидированных противников у бойцов спецподразделений не принято. Есть задачи — и они выполняются.

Цель для снайпера командир назначает лично. Получив её — замаскироваться и наблюдать. Столько, сколько потребуется. Несмотря на капризы погоды и прочие не-удобства.

Сейчас слева и справа — товарищи по оружию, коллеги-снайперы. В прицеле — условный противник. Тренировка проходит в обстановке, максимально приближенной к реальности. В оптику Терентьев видит не абстрактную «мишень № 4», а конкретное лицо террориста. Специальное упражнение. В самом начале Николаю и остальным показали снимок, и теперь на расстоянии в четверть километра установлено ещё четыре. Нужно разглядеть и пора-зить тот самый. Терентьев видит цель. Палец на спуске замер в ожидании команды.

«Открыть огонь!» Выстрел! Под действием энергии пороховых газов пуля покидает канал ствола. В считанные доли секунды она преодолевает расстояние до цели, оставляя крохотное отверстие на фотоснимке.

«Стрельбу окончил!» — называя звание и фамилию, докладывают снайперы, израсходовав отведённый на выполнение упражнения боезапас. Предъявить оружие к осмотру, и вперёд, на осмотр мишеней.

Иногда выходы снайпера обходятся без единого выстрела, но сведения, полученные в ходе непрестанного наблюдения в оптический прицел, порой бывают очень ценными. Фото: Алексей Романенко

Сержант Терентьев недоволен: «Пуля зашла в «плечо» портрета, хоть это и считается на «отлично», хотелось точнее». Видимо, нет предела совершенству. Николай снимает мишень. На сегодня стрельбы окончены. Пришло время обслужить оружие — разобрать, почистить от нагара, чтобы в следующий раз винтовка не подвела. За этим занятием снайперы из разных регионов и подразделений ведут неспешную беседу. Обмен опытом — одна из основных целей сбора.

— Ты должен знать своё оружие. У меня есть личный блокнот, который всегда со мной. Там все формулы, настрел винтовки, другие подсказки, — говорит прапорщик полиции Владимир Новосёлов из Нижнего Тагила.

— А я завёл себе специальный баллистический калькулятор, — продолжает его мысль сержант Николай Терентьев и демонстрирует гаджет. — Вот здесь вводишь дистанцию, метеоусловия, прицел и патрон. И он уже показывает, какую поправку в кликах нужно сделать на этом прицеле и какое превышение будет на данной дистанции. Всё уже за нас придумано, надо только уметь пользоваться этими достижениями.

Словам Николая охотно веришь и вспоминаешь школьные формулы, на первый взгляд, никак не связанные с жизнью. Многим ли из нас пригодились интегралы и квадраты катетов? Начертав в своём блокноте формулы, снайпер тут же применяет их на практике. У него рубеж между теорией и практикой — короткий, как время полёта пули. И после знака «равно» в его примере — поражённая цель.

Регулярные стрелковые тренировки в пункте постоянной дислокации — залог успеха при выполнении служебно-боевых задач. Бойцы Росгвардии — всегда на переднем рубеже борьбы с терроризмом. И поэтому снайперы Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации, большинство из которых имеют реальный опыт работы в горячих точках, с усердием отрабатывают учебные задачи.