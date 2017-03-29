Большевикам удалось осуществить идеи Томаса Мора, Жан-Жака Руссо, Томмазо Кампанеллы о равном счастье для всех

Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Станислав Гончаренко, заместитель председателя Свердловской областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане:

— До Октябрьской социалистической революции осуществление идей Томаса Мора, Фрэнсиса Бэкона, Жан-Жака Руссо, Томмазо Кампанеллы о равном счастье для всех граждан считалось утопией. Но большевикам это удалось. Впервые в истории человечества конституция встала на защиту прав трудящихся! Власть имущие осознали: нельзя относиться к трудящимся как к рабам; чтобы не потерять капитал, надо делиться прибылью, решать социальные проблемы простых людей.

Сейчас, беседуя со студентами, я рассказываю им о теперь уже почти сказочной стране — СССР. Подавляющее большинство советских граждан жили спокойной, размеренной жизнью. Мы не ломали головы над тем, где достать деньги на учёбу своих детей. Когда появлялись недуги, врачи не спрашивали: сможете ли заплатить — все медицинские услуги были бесплатными.

Советские люди не беспокоились о том, как организовать досуг своих детей. Почти в каждом дворе были мини-стадионы и спортивные площадки, где мы, дети, «рождённые в СССР», проводили всё свободное время. Бесплатно! Летом мы разъезжались по многочисленным пионерлагерям и турбазам, а наши родители — к Чёрному морю, в дома отдыха и санатории — за счет профсоюзных организаций.

По окончании школы мы могли поступить в любой институт страны и совершенно бесплатно получить профессию.

Вот какие социальные преобразования обрела Россия в 1917-м. А что утратила? Свободу?

Да, свободы не хватало: тунеядцам не давали сидеть на шее у трудящихся, бандитам — разгуливать на свободе, наркоторговцам… Слова-то такого не было!

Да, не везде можно было приобрести деликатесы, но даже в самых отдалённых населённых пунктах можно было купить все необходимые и недорогие продукты, причём высокого качества. Вареная колбаса была с настоящим мясом, а не набором химических элементов таблицы Менделеева и ГМО. От алкогольных напитков люди не получали отравления, так как за их качеством, как и за качеством всех продуктов питания, зорко следило государство.

Да, мы не пили кока-колу и «энергетические» напитки, зато и не отравляли свой организм. А когда советские юноши проходили медкомиссию в военкомате, то «отбраковывались» лишь единицы. А сейчас?

Да, в СССР не было возможности купить в подземном переходе поддельный диплом или без труда скачать из Интернета курсовую работу. И студентов не привлекали в таких масштабах к участию во «флешмобах», «перфомансах», «инсталляциях», «хэппенингах» и «монстрациях», в результате чего из вузов выходят недоучки. В СССР весь учебный процесс был направлен на подготовку высококлассного специалиста, способного к самосовершенствованию. Поэтому в Советском Союзе врачи и инженеры были настоящими профессионалами своего дела!