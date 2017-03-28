Что нужно предпринять, чтобы получить путёвку на летнее оздоровление для школьника?

Прошлым летом в Свердловской области появился новый загородный лагерь в Тавде. Фото: Алексей Кунилов

В ночь на 1 апреля портал госуслуг в Свердловской области откроет запись в летние детские лагеря. В этот же день начнут принимать заявления в МФЦ. Что нужно предпринять, чтобы получить для школьника путёвку на летнее оздоровление?

В эту субботу можно будет подать заявку как в загородный, так и в городской школьный лагерь. Причём в последний ребёнок может попасть по бюджетной цене несколько раз за лето, тогда как в загородный — лишь один (дополнительные путёвки можно будет приобрести, но уже за полную стоимость).

— Каждый год мы открываем по одному новому загородному лагерю в регионе, — прокомментировал «ОГ» министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов. — В прошлом году открылся лагерь в Тавде, в этом после ремонта начнёт работать «Космос» в Екатеринбурге. В прошлом году в загородных лагерях области отдохнули более 47 тысяч детей. Из 74 лагерей 51 работал в четыре смены. Сколько бы мы ни говорили о нехватке загородных лагерей, ежегодно есть свободные путёвки на первую и на четвёртую смены.

Выходит, выбирая в заявке эти менее востребованные смены, с большей вероятностью можно получить бюджетное место. Для юных жителей Екатеринбурга свои двери летом откроют 17 загородных лагерей, отдохнуть в них смогут 15 690 школьников — на 3 163 больше, чем год назад. Предполагается, что в городе будет работать 131 школьная оздоровительная площадка для 25 366 детей (тоже увеличение по сравнению с прошлым годом на 1 799 мест). Каково состояние загородных лагерей?

— Большая часть зданий построены в середине и конце прошлого столетия, а есть лагерь, где используются постройки даже 1889 года. Именно поэтому областной бюджет ежегодно оказывает муниципалитетам поддержку по капитальному ремонту детских лагерей, — рассказывает Юрий Биктуганов. — Так, в прошлом году отремонтировали 141 здание и сооружение. Кроме того, область предоставляет субсидии организациям и предприятиям, имеющим на балансе организации отдыха и оздоровления детей. Материальное состояние лагерей стало лучше, но требования к зданиям возрастают, а это значит, что мы и дальше будем поддерживать их ремонт.

Каждый ребёнок в возрасте от 6,5 до 17 лет в Свердловской области имеет право и на санаторный отдых, если к этому есть медицинские показания. Заявку на санаторный лагерь можно будет подать немного позже, в конце апреля, и нельзя будет выбрать смену для отдыха: придётся брать, что дадут. Зато санаторный лагерь по медпоказаниям абсолютно бесплатен для школьников региона. Больше того, можно будет подать заявку и на лагерь у моря — но такую возможность в Екатеринбурге в прошлом году предоставляли лишь в Орджоникидзевском и Чкаловском районах. Родителям пришлось платить только за дорогу до моря и обратно. Правда, организованное сопровождение детей влетело в копеечку и стоило от 16 тысяч рублей.

Вид лагеря Запись на сайте госуслуг Полная стоимость Цена для льготников* Цена бюджетной путёвки Продолжительность смен Выдача путёвок Школьный * 1 смена: 1- 30 апреля; * 2 смена: 1 апреля — 20 мая; * 3 смена: 1 апреля — 10 июня. 3 189 р. 181 р. 783 р. 18 рабочих дней (например, 1 смена — с 1 по 27 июня включительно) На следующий день по завершению сроков оплаты Загородный 1 — 17 апреля 18 200 р. 3 349 р. 6 319 р. 21 день С 10 мая (на все смены) Санаторный 25 апреля — 15 мая 25 897 р. Бесплатно Бесплатно 24 дня С 20 мая (на все периоды)

* В разных муниципалитетах перечень льготников для оплаты устанавливается свой. Но в любом случае бесплатно едут в лагерь дети-сироты.

В этом году в Екатеринбурге льготу по оплате путёвки получают дети из многодетных семей; семей, получающих пенсию по потере кормильца; вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа; дети безработных родителей; из малоимущих семей (при предоставлении соответствующих документов) — в этом случае путёвка обойдётся в 3 349 рублей (100 процентов средней цены путёвки возместит бюджет региона).

Дети из всех других семей, в том числе и те, кто имеет первоочередное и внеочередное право на получение путёвки, место в лагере получат по обычной бюджетной цене (считается, что 80 процентов платы возмещает областная казна).

Важно Подать заявление на получение путёвки в лагерь или в санаторий можно: В школе или доме творчества, где организуется городской лагерь.

Лично в приёмные комиссии при администрации и Департаменте образования по графику приёма.

Через портал госуслуг.

В МФЦ 1 апреля с 8.00 до 20.00, в другие дни — по расписанию работы МФЦ.