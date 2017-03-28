Что нужно предпринять, чтобы получить путёвку на летнее оздоровление для школьника?

В ночь на 1 апреля портал госуслуг в Свердловской области откроет запись в летние детские лагеря. В этот же день начнут принимать заявления в МФЦ. Что нужно предпринять, чтобы получить для школьника путёвку на летнее оздоровление?
В эту субботу можно будет подать заявку как в загородный, так и в городской школьный лагерь. Причём в последний ребёнок может попасть по бюджетной цене несколько раз за лето, тогда как в загородный — лишь один (дополнительные путёвки можно будет приобрести, но уже за полную стоимость).
— Каждый год мы открываем по одному новому загородному лагерю в регионе, — прокомментировал «ОГ» министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов. — В прошлом году открылся лагерь в Тавде, в этом после ремонта начнёт работать «Космос» в Екатеринбурге. В прошлом году в загородных лагерях области отдохнули более 47 тысяч детей. Из 74 лагерей 51 работал в четыре смены. Сколько бы мы ни говорили о нехватке загородных лагерей, ежегодно есть свободные путёвки на первую и на четвёртую смены.
Выходит, выбирая в заявке эти менее востребованные смены, с большей вероятностью можно получить бюджетное место. Для юных жителей Екатеринбурга свои двери летом откроют 17 загородных лагерей, отдохнуть в них смогут 15 690 школьников — на 3 163 больше, чем год назад. Предполагается, что в городе будет работать 131 школьная оздоровительная площадка для 25 366 детей (тоже увеличение по сравнению с прошлым годом на 1 799 мест). Каково состояние загородных лагерей?
— Большая часть зданий построены в середине и конце прошлого столетия, а есть лагерь, где используются постройки даже 1889 года. Именно поэтому областной бюджет ежегодно оказывает муниципалитетам поддержку по капитальному ремонту детских лагерей, — рассказывает Юрий Биктуганов. — Так, в прошлом году отремонтировали 141 здание и сооружение. Кроме того, область предоставляет субсидии организациям и предприятиям, имеющим на балансе организации отдыха и оздоровления детей. Материальное состояние лагерей стало лучше, но требования к зданиям возрастают, а это значит, что мы и дальше будем поддерживать их ремонт.
Каждый ребёнок в возрасте от 6,5 до 17 лет в Свердловской области имеет право и на санаторный отдых, если к этому есть медицинские показания. Заявку на санаторный лагерь можно будет подать немного позже, в конце апреля, и нельзя будет выбрать смену для отдыха: придётся брать, что дадут. Зато санаторный лагерь по медпоказаниям абсолютно бесплатен для школьников региона. Больше того, можно будет подать заявку и на лагерь у моря — но такую возможность в Екатеринбурге в прошлом году предоставляли лишь в Орджоникидзевском и Чкаловском районах. Родителям пришлось платить только за дорогу до моря и обратно. Правда, организованное сопровождение детей влетело в копеечку и стоило от 16 тысяч рублей.
Вид лагеря
Запись на сайте госуслуг
Полная стоимость
Цена для льготников*
Цена бюджетной путёвки
Продолжительность смен
Выдача путёвок
Школьный
* 1 смена: 1- 30 апреля;
* 2 смена: 1 апреля — 20 мая;
* 3 смена: 1 апреля — 10 июня.
3 189 р.
181 р.
783 р.
18 рабочих дней (например, 1 смена — с 1 по 27 июня включительно)
На следующий день по завершению сроков оплаты
Загородный
1 — 17 апреля
18 200 р.
3 349 р.
6 319 р.
21 день
С 10 мая (на все смены)
Санаторный
25 апреля — 15 мая
25 897 р.
Бесплатно
Бесплатно
24 дня
С 20 мая (на все периоды)
* В разных муниципалитетах перечень льготников для оплаты устанавливается свой. Но в любом случае бесплатно едут в лагерь дети-сироты.
В этом году в Екатеринбурге льготу по оплате путёвки получают дети из многодетных семей; семей, получающих пенсию по потере кормильца; вернувшиеся из воспитательных колоний и специальных учреждений закрытого типа; дети безработных родителей; из малоимущих семей (при предоставлении соответствующих документов) — в этом случае путёвка обойдётся в 3 349 рублей (100 процентов средней цены путёвки возместит бюджет региона).
Дети из всех других семей, в том числе и те, кто имеет первоочередное и внеочередное право на получение путёвки, место в лагере получат по обычной бюджетной цене (считается, что 80 процентов платы возмещает областная казна).
Важно
Подать заявление на получение путёвки в лагерь или в санаторий можно:
- В школе или доме творчества, где организуется городской лагерь.
- Лично в приёмные комиссии при администрации и Департаменте образования по графику приёма.
- Через портал госуслуг.
- В МФЦ 1 апреля с 8.00 до 20.00, в другие дни — по расписанию работы МФЦ.
- Опубликовано в №53 от 29.03.2017 под заголовком "С 1 апреля начинается запись в летние лагеря"