Россия возвращается в Арктику: всерьёз и навсегда

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Сегодня в Архангельске открылся Международный арктический форум «Арктика — территория диалога», который проводит Русское географическое общество и Государственная комиссия по вопросам развития Севера. Планируется, что в его работе примет участие Президент России Владимир Путин, а также президенты Финляндии и Исландии, вице-премьер Китая. О проблемах, без решения которых не обойтись в освоении Севера и Арктики, рассказал «ОГ» директор Института экологии растений и животных УрО РАН, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Владимир Богданов:

— Экспедиции нашего и других институтов Уральского отделения проводят много исследований на Севере. О проблемах знаем не понаслышке: СССР активно осваивал Север в 30–40-е годы прошлого века, сейчас туда возвращаемся. Есть Стратегия освоения Арктики до 2020 года, где всё прописано, и многое уже сделано. Этот регион — буквально бесценная кладовая углеводородов, потребность в которых постоянно растёт, и не надо говорить, что страна становится сырьевым придатком. Мы производим востребованный во всём мире продукт — нефть и газ.

Здесь находится кухня погоды. Сейчас много говорят о глобальном потеплении. Да, климат теплеет, но он цикличен, вектор меняется каждые 30 лет, и что наблюдаем мы, биологи? И растительность, и животные, которые характерны для Центральной России, медленно перемещаются на север. Почти 40 лет лес поднимался по горам вверх по 30–40 сантиметров в год. В последние годы остановился. Судя по всему, нас ждёт в ближайшее время похолодание, если не малый ледниковый период, так что говорить о масштабном подъёме уровня воды в мировом океане преждевременно. Да, айсберги тают, но и в притоках больших рек стало меньше воды. Всё это надо учитывать при освоении Арктики.

Думаю, на форуме обязательно пойдёт речь о развитии транспортной инфраструктуры. Мы ведь не случайно стали строить мощные ледоколы — без Главсевморпути уже не обойтись. Надо строить и шоссейные дороги, здесь пока в лидерах Ямало-Ненецкий автономный округ. Сталинскую «мертвую» железную дорогу Салехард — Игарка вдоль полярного круга начали восстанавливать, её ведь совсем немного недостроили. Есть намерения построить мост через Обь, Российские железные дороги готовы вложиться в этот проект. Так что перспективы здесь неплохие. Арктика, конечно, потребует больших вложений, но воздаст за них сторицей.

— В анонсах форума упоминается блок перспектив социально-экономического развития…

— Есть серьёзные проблемы. В северных городах налицо перенаселение, очень много пенсионеров. Они, может, и рады уехать, да некуда, и «северная» пенсия держит на месте. Тут только Тюмень порадовала — в городе построили три микрорайона для переселенцев с Крайнего Севера. Вообще, на Севере наиболее приемлем вахтовый метод — у него масса преимуществ: не надо строить много детсадов и школ, развивать городскую инфраструктуру. Но главное даже не это. Приезжим в Арктике трудно живётся. Если ребёнка летом не вывозить на море и солнце, опасность заболеть рахитом резко возрастает. Коренные народы адаптировались за счёт сыроедения мяса и рыбы, употребления сырой крови оленей. У них другой метаболизм, и все необходимые витамины и аминокислоты они получают из такого рациона. Освоение севера Канады идёт тоже вахтовым методом.

— А массированное освоение Арктики не создаст проблем коренным народам Севера?

— Они сами себе больше проблем создают — браконьерством, например. Ведут массовый бесконтрольный лов рыбы и сдают её на рыбозаводы, а потом говорят — это из-за нефтегазодобытчиков не стало рыбы. А там, наоборот, замечено — где идёт добыча газа и нефти, резко возрастает поголовье оленей. И мясо хорошо продаётся, и за оленьи панты, которые продаются через Гонконгскую и Сингапурскую биржи, дают большие деньги. Раньше считалось, если в семье примерно по сто голов на каждого, то это богатая семья, а теперь держат по 300 на человека. Мы ведь разобрались, почему на Ямале произошла вспышка сибирской язвы. Поголовье выросло, кормовой базы стало не хватать, ягель ели чуть ли не с землёй, а лето было жарким, активизировались жучки-червяки, в том числе и споры сибирской язвы. Оленевод уже не тот, каким был 20–30 лет назад. В каждом чуме — спутниковые антенны, мощные телевизоры, люди смотрят то же, что и вся страна. Кстати, очень любят американские боевики.

— Насколько оправдано создание арктических войск?

— Очень даже своевременное решение. Я сторонник известного выражения: «У России только два союзника — армия и флот». Страна с севера была слабо прикрыта, а ведь там есть места, в основном на реках, где все газо- и нефтепроводы сходятся вместе. Случись что, беды не оберёшься…

В тему Международный форум «Арктика — территория диалога» проводится с 2010 года по инициативе Владимира Путина. Организатор форума — Русское географическое общество. Архангельск уже был площадкой форума — он проходил здесь в 2011 году.