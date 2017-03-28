В Екатеринбурге задержан свердловчанин, продавший чужую машину

Нигде не работающий житель уроженец Краснотурьинска задержан в Екатеринбурге по обвинению в крупном мошеничестве. Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, 29-летний мужчина выдав себя за собственника не принадлежащей ему автомашины Toyota Camry, продал её за 350 тысяч рублей. По информации полицейских обвиняемый предложил малознакомому ему мужчине помощь с покупкой автомашины, составил договор купли-продажи и подписал его от имени другого человека. В результате аферы в руках мошенника оказалось 350 тысяч рублей. Задержанный злоумышленник сознался в совершённом преступлении, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере. До решения суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Двое екатеринбуржцев отправятся в колонию за кражи денег из банкоматов и терминалов. Как сообщила прокуратура Свердловской области, ранее неоднократно судимые Антон Варывдин и Константин Курсакин признаны виновными в совершении кражи по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере и покушении на кражу при тех же обстоятельствах. Как было установлено следствием и судом, Варывдин и Курсакин летом прошлого года пытались совершить подрыв банкомата на улице Бардина в Екатеринбурге, однако мощности заряда им не хватило. В тот раз преступники остались ни с чем, хотя в банкомате находилось более 3,5 млн рублей. Во втором эпизоде добычей злоумышленников стала куда более скромная сумма — 31 тыс. рублей: именно столько денег было в платёжном терминале, который грабители украли из торговой точки на улице Новгородцевой. Сам терминал стоимостью порядка 70 тыс. рублей был приведён в негодность. Суд назначил Антону Варывдину наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет, Константину Курсакину — на срок 5 лет 4 месяца. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

В Екатеринбурге снесено незаконно построенное кафе. Как сообщила пресс-служба УФССП по Свердловской области, во вторник, 28 марта в Екатеринбурге был произведён снос капитального сооружения в Верх-Исетском районе. По информации службы судебных приставов, здание, построенное на земле под ИЖС, функционировало в режиме закусочной — там реализовывались напитки и выпечка собственного производства. Добровольно исполнить решение суда, вынесенное по иску администрации Екатеринбурга, владелец отказался, к судебному приставу-исполнителю по требованию ни разу не явился. Теперь ему предстоит возместить расходы, которые администрация понесла при сносе незаконного объекта, а также уплатить исполнительский сбор за неисполнение решения суда в добровольном порядке.

Житель Белоярского района за гибель трёх человек проведёт в колонии четыре года. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, вынесен приговор в отношении свердловчанина, по вине которого в ДТП погибли трое его односельчан. Как сообщалось ранее, летом прошлого года мужчина на Renault Fluence повёз шестерых попутчиков из посёлка Студенческий в посёлок Белореченский. В ночное время мужчина не справился с управлением, съехал в кювет и допустил столкновение с деревом. Две женщины и мужчина, находившиеся на заднем сидении, скончались на месте аварии. Ещё двое мужчин и женщина были доставлены в больницу с тяжёлыми травмами. Сам водитель повреждений не получил. Суд вынес решение о признании мужчина виновным, назначив ему четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Осуждённый лишён права управлять транспортным средством сроком на 2,5 года. С целью возмещения ущерба потерпевшим и родственникам погибших он будет обязан выплатить компенсацию порядка 800 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.